Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 6 Oct 2025 11:49 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Oct 2025 11:49 AM IST

    ​ക​താ​റ​യി​ൽ ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​രാ​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി

    ​ക​താ​റ​യി​ൽ ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​രാ​ച​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി
    ക​താ​റ​യി​ൽ ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​രാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്

    തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ 

    ദോ​ഹ: ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​രാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. അ​റി​വും വി​നോ​ദ​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്രാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ശാ​സ്ത്ര​സം​സ്കാ​രം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ശാ​സ്ത്ര -സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് വി​വി​ധ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​ൽ തു​റാ​യ പ്ലാ​ന​റ്റേ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴു​വ​രെ വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ശാ​സ്ത്ര​ജ്ഞ​ന്മാ​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. അ​ൽ തു​റാ​യ അ​സ്‌​ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ ഡോ​മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ -വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ഠ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നു. ഇ​തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും പ്ര​മു​ഖ ആ​സ്ട്രോ​ണ​മ​ർ ഡോ. ​ബ​ഷീ​ർ മ​ർ​സൂ​ഖ് ‘ച​ന്ദ്ര​ന്റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ത്തി. കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ത​ണ്ട​ർ മൂ​ൺ' എ​ന്ന പേ​രി​ൽ വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച 'അ​സ്‌​ട്രോ​ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റ​ബി​യ അ​ൽ കു​വാ​രി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് 'ദി ​ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫേ​ഴ്സ് ജേ​ണി' എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​വും ന​ട​ന്നു. തു​ട​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യി​ലെ ഡോ. ​ജോ​ർ​ഗ് മ​ത്തി​യാ​സ് ഡീ​റ്റ​റി​ച്ചും പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​വും ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ പോ​ളാ​രി​സ് എ​ന്ന 3ഡി ​സി​നി​മാ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി 'ഖ​ലീ​ഫ​യും അ​മ​ലും ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ യാ​ത്ര​യി​ൽ' എ​ന്ന ക​ഥ​പ​റ​ച്ചി​ൽ സെ​ഷ​ൻ, 'സ്റ്റാ​ർ​സ് - ലൂ​സി​ങ് ദി ​ഡാ​ർ​ക്ക്' എ​ന്ന സി​നി​മ​യു​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും.

    News Summary - World Space Week begins in Qatar
