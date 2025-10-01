Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 8:13 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 8:13 AM IST

    ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​രാ​ച​ര​ണം

    ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​രാ​ച​ര​ണം
    Listen to this Article

    ​ദോ​ഹ: ലോ​ക ബ​ഹി​രാ​കാ​ശ വാ​രാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്രാ​വ​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്താ​നും ശാ​സ്ത്ര സം​സ്കാ​രം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ ഏ​ഴു വ​രെ അ​ൽ തു​റാ​യ പ്ലാ​ന​റ്റേ​റി​യ​ത്തി​ൽ ശാ​സ്ത്ര -സാം​സ്കാ​രി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വ​ർ​ക്ക്‌​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    'ച​ന്ദ്ര​ന്റെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ​ഡോ. ​ബ​ഷീ​ർ മ​ർ​സൂ​ഖ്, അ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്ര​ഫി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ റാ​ബി​യ അ​ൽ കു​വാ​രി​യും പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും.

