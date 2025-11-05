Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:20 AM IST

    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി; കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി

    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി; കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി
    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി

    ഡോ. ​മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ​യെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി കേ​ന്ദ്ര തൊ​ഴി​ൽ, യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യ, കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മ​ൻ​സു​ഖ് മാ​ണ്ഡ​വ്യ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ലീ​ന​റി മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, തു​ട​ർ​ന്ന് 'സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന് സ്തം​ഭ​ങ്ങ​ൾ; ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​നം, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും മാ​ന്യ​മാ​യ ജോ​ലി, സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ൽ' എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത​ത​ല വ​ട്ട​മേ​ശ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കും. മാ​ന്യ​മാ​യ ജോ​ലി​യും സാ​മൂ​ഹി​ക സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി, എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഉ​ൾ​ച്ചേ​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ട് ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ കു​റി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കും.

    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച "ദാ​രി​ദ്ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള മോ​ച​നം: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​നു​ഭ​വം" എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ നീ​തി ആ​യോ​ഗ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും ഡോ. ​മാ​ണ്ഡ​വ്യ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ദാ​രി​ദ്ര്യ നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന​ത്തി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ, സ്വ​യം സ​ഹാ​യ ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശാ​ക്തീ​ക​ര​ണം, എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കും.

    ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് എ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം ഖ​ത്ത​ർ, റു​മേ​നി​യ, മൗ​റീ​ഷ്യ​സ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​മാ​യും ഐ.​എ​ൽ.​ഒ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യും യു.​എ​ൻ ഉ​ന്ന​ത ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യും ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    TAGS:dohaUnion MinistersummitSocial development
