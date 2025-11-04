Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 4 Nov 2025 1:25 PM IST
    date_range 4 Nov 2025 1:25 PM IST

    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം

    • 30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്
    • വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി
    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം
    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൗ​ലി​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഇ​ന്നു മു​ത​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റി​ൽ (ക്യു.​എ​ൻ.​സി.​സി) യു.​എ​ന്നി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​വം​ബ​ർ ആ​റു​വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ത്ത​ല​വ​ന്മാ​രും ഗ​വ. വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി​ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​ർ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​ല​വ​ന്മാ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം മു​ത​ൽ എ​ത്തി​തു​ട​ങ്ങി. ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​സ്ത​ഫ മ​ദ്ബൗ​ലി, നേ​പ്പാ​ൾ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര പൗ​ഡ​ൽ, കൊ​ളം​ബി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഗു​സ്താ​വോ പെ​ട്രോ, ബെ​ൽ​ജി​യം രാ​ജാ​വ് ഫി​ലി​പ്പ്, കോം​ഗോ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഫെ​ലി​ക്സ് ഷി​സെ​കെ​ഡി, ന​മീ​ബി​യ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ഡോ. ​എ​ലി​ജ ഗു​രാ​രെ എ​ന്നി​വ​ർ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ചൈ​ന​യു​ടെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹാ​ൻ ഷെ​ങ് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്ത​ൽ ച​ട​ങ്ങ് ക്യു.​എ​ൻ.​സി.​സി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    30 വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത് സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. 1995ൽ ​കോ​പ​ൻ​ഹേ​ഗ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും 2030ലെ ​സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​വ​സ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

