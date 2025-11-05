Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    5 Nov 2025 7:24 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 7:24 AM IST

    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ വേണം -ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ

    ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു
    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് തു​ട​ക്കം; ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പി​ന്തു​ണ വേണം -ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ
    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ നേ​താ​ക്ക​ൾ. ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി, യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ

    അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ട​റ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ൻ​നി​ര​യി​ൽ

    ​ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് നീ​തി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ർ​ജി​ത​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ വി​നി​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യും പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ര​ണ്ടാ​മ​ത് ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി ദോ​ഹ​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി.

    ലോ​ക സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത്

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    സു​ഡാ​നി​ലെ എ​ൽ ഫ​ഷെ​റി​ൽ ന​ട​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ, ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട​ര വ​ർ​ഷ​മാ​യി കൂ​ട്ട​ക്കൊ​ല​യി​ലൂ​ടെ​യും ന​ര​ഹ​ത്യ​യി​ലൂ​ടെ​യും ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു. ന​ര​ഹ​ത്യ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട സ​മ​യം അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു. സു​ഡാ​ന്റെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക സ​മ​ഗ്ര​ത കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​രം കൈ​വ​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​മീ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം എ​ന്ന​ത് ഒ​രു തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ​ല്ല, അ​ത് അ​സ്തി​ത്വ​പ​ര​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യാ​ണ്. ഏ​വ​ർ​ക്കും സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​യി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം മാ​റ​ണ​മെ​ന്നും അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ദാ​രി​ദ്ര്യം, തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ തു​ട​ങ്ങി​യ എ​ല്ലാ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​ക​ട്ടെ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ത്യാ​ശ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു. സ​മാ​ധാ​ന​വും സ്ഥി​ര​ത​യും ഇ​ല്ലാ​തെ ഏ​തൊ​രു സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണ്, താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ള​ല്ല മ​റി​ച്ച് ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​മാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും വ​ലു​ത്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ​വും ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന വി​വേ​ച​ന​ങ്ങ​ളും നാം ​കാ​ണേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്ക് എ​ല്ലാ​ത്ത​രം സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളും ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​മീ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​ർ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ ഒ​രു സ​ജീ​വ പ​ങ്കാ​ളി​യാ​യി തു​ട​രും. ഖ​ത്ത​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റ് ഫ​ണ്ട്, ഖ​ത്ത​ർ ചാ​രി​റ്റി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ലൂ​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    1995ൽ ​കോ​പ​ൻ​ഹേ​ഗ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ദ്യ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും സാ​മൂ​ഹി​ക നീ​തി​യും ക്ഷേ​മ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​മ​ഗ്ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​ക്ക് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ആ​ഗോ​ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​നും 2030ലെ ​സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന അ​ജ​ണ്ട ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ത്വ​രി​ത​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഉ​ച്ച​കോ​ടി നി​ർ​ണാ​യ​ക അ​വ​സ​ര​മാ​യി​രി​ക്കും.

