    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 12:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 12:22 PM IST

    ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അപലപിച്ച് ലോക നേതാക്കൾ; വ്യാപക പ്രതിഷേധം

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ൾ, ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ-​സ​മാ​ധ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും തു​ര​ങ്കം​വെ​ക്കു​ന്ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ നേ​താ​ക്ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും എ​തി​ർ​ത്തു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ, അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചും ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ​യി​ലെ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​സ്ഥാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഖ​ത്ത​ർ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി ഫോ​ണി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച അ​ദ്ദേ​ഹം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ന​യ​ത​ന്ത്ര​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ, ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ തു​ർ​ക്കി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ബ് ത്വ​യ്യി​ബ് ഉ​ർ​ദു​ഗാ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പാ​ർ​പ്പി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ, മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​തും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണി​തെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ഞ്ച​ന​യു​ടെ​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം​ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് രം​ഗ​ത്തു​വ​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ, ആ​ക്ര​മ​ണം ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി. ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്നും ല​ബ​നാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ് ഔ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റേ​ത് ക്രി​മി​ന​ൽ പ്ര​വൃ​ത്തി​യാ​ണെ​ന്നും എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ഈ​ജി​പ്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഫ​ത്താ​ഹ് അ​ൽ സീ​സി, അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യു​ള്ള ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നി​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​നോ​ടു​ള്ള ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സി​ൽ, ഹ​മാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ പാ​ർ​പ്പി​ട സ​മു​ച്ച​യ​ങ്ങ​ളെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ലി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​റ​ഞ്ഞു.

    പാ​കി​സ്താ​ൻ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​ഹ്ബാ​സ് ശ​രീ​ഫ്, ജോ​ർ​ഡ​ൻ രാ​ജാ​വ് അ​ബ്ദു​ല്ല ര​ണ്ടാ​മ​ൻ ബി​ൻ അ​ൽ ഹു​സൈ​ൻ, സോ​മാ​ലി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​സ​ൻ ശൈ​ഖ് മ​ഹ്മൂ​ദ്, ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​മ​സൂ​ദ് പെ​ഷ​സ്കി​യാ​ൻ, ഇ​റാ​ഖ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷി​യ അ​ൽ സു​ഡാ​നി, ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​ബോ​വോ സു​ബി​യാ​ന്റോ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര നേ​താ​ക്ക​ൾ അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​മാ​യി ഫോ​ൺ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പി​ന്തു​ണ​യും അ​റി​യി​ച്ചു.

