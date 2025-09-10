Begin typing your search above and press return to search.
    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച് ലോ​ക നേ​താ​ക്ക​ൾ
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ​ദോ​ഹ​യി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഭ, അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് തു​ട​ങ്ങി​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ അ​പ​ല​പി​ച്ചും ഖ​ത്ത​റി​ന് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യും രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ഹ​മാ​സി​ന്‍റെ നേ​താ​ക്ക​ൾ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ​യി​ലെ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ആ​സ്ഥാ​നം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു സ്ഫോ​ട​നം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ യു.​എ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ന്റോ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് ഗ​സ്സ​ക്കെ​തി​രാ​യ യു​ദ്ധം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തു​മു​ത​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​നും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കു​മൊ​പ്പം വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ന് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്മേ​ലു​ള്ള ക​ട​ന്നു​ക​യ​റ്റ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​റ​ബ് ലീ​ഗ് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച അ​റ​ബ് ലീ​ഗ്, രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ന്റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ഖ​ത്ത​റി​ന് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ​യി​ലെ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​നോ​ട് ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഒ​മാ​ൻ. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ, മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന​തും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള പാ​ത​യെ ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ത്ത​രം ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​നു​ക​ൾ ലം​ഘി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വ​ഞ്ച​ന​യു​ടെ​യും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​നും സ​ർ​ക്കാ​റി​നും ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച ഒ​മാ​ൻ, രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ്ഥി​ര​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ

    മ​നാ​മ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ആ​ക്ര​മ​ണം ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രാ​യ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ സു​ര​ക്ഷ, പ​ര​മാ​ധി​കാ​രം, പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു.

    മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഉ​ട​ന​ടി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സം​ഘ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​മെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത്

    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് കു​വൈ​ത്ത്. ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം എ​ല്ലാ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​വും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി​യു​മാ​ണെ​ന്ന് കു​വൈ​ത്ത് വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ദു​ർ​ബ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി. ആ​ക്ര​മ​ണം ത​ട​യാ​ൻ യു.​എ​ൻ ര​ക്ഷാ​കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണം.

    സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം യു.​എ​ൻ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും കു​വൈ​ത്ത് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ഭീരുത്വം -​യു.​എ.​ഇ

    ദു​ബൈ: ഖ​ത്ത​ർ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഹ​മാ​സ്​ നേ​താ​ക്ക​ളെ ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ച്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യ ഭാ​ഷ​യി​ൽ അ​പ​ല​പി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ. ഖ​ത്ത​റി​ന്​ സ​ർ​വ പി​ന്തു​ണ​യും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി യു.​എ.​ഇ ഉ​പ​​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ എ​ക്സി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​നെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം ഭീ​രു​ത്വ​മാ​ണ്​. സ​ഹോ​ദ​ര രാ​ജ്യ​മാ​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നു​ മേ​ലു​ള്ള ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും​​ നേ​രെ​യു​ള്ള അ​പ​ക​ട​ക​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന നി​രു​ത്ത​ര​വാ​ദ​പ​ര​മാ​യ സം​ഘ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ന​ട​പ​ടി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന്​ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി.

    ഇ​സ്രാ​​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം വ​ഞ്ച​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യാ​ണെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​ന്‍റെ ന​യ​ത​ന്ത്ര ഉ​പ​ദേ​ശ​ക​ൻ ഡോ. ​അ​ൻ​വ​ർ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഗ​ർ​ഗാ​ഷ്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ൾ​ഫ്​ നാ​ടു​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ അ​വി​ഭാ​ജ്യ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന്​ യു.​എ.​ഇ പൂ​ർ​ണ പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

