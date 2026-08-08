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    Qatar
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 12:38 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 12:38 PM IST

    വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി റോ​യ​ൽ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ലോ​ഞ്ചും ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്

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    വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി റോ​യ​ൽ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ലോ​ഞ്ചും ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്
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    പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ളുമായി വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി ഭാരവാഹികൾ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ

    ദോ​ഹ: പ്ര​വാ​സി ലോ​ക​ത്ത് പു​തി​യ ച​രി​ത്രം കു​റി​ക്കു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ പ്ര​ഥ​മ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​വും ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് അ​തി​വി​പു​ല​മാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ലോ​ക കെ.​എം.​സി.​സി സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന 'റോ​യ​ൽ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡി​ന്റെ ലോ​ഞ്ചും, പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​വു​ന്ന 'പ്ര​വാ​സി ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി' സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​വും ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യും ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​ത്തി​ലും ഉ​ന്ന​ത സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ലും വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ സ്വ​പ്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് മു​സ്‌​ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ പൂ​ർ​ണ്ണ പി​ന്തു​ണ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ അ​നു​മ​തി​ക്കാ​യി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സ​യ്യി​ദ് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ദേ​ശീ​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​കെ. കു​ഞ്ഞാ​ലി​ക്കു​ട്ടി, സം​സ്ഥാ​ന ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​എം.​എ. സ​ലാം എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി വി​ശ​ദ​മാ​യ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടു​ള്ള സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​ശം​സി​ച്ച സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ, ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളെ അ​ത്താ​ഴ വി​രു​ന്നൊ​രു​ക്കി​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ അ​വൈ​ല​ബി​ൾ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം മ​ല​പ്പു​റം ലീ​ഗ് ഹൗ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കു​ട്ടി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്നു. ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എ​സ്.​എ.​എം. ബ​ഷീ​ർ, ഖാ​ദ​ർ ചെ​ങ്ക​ള, സി.​വി.​എം. വാ​ണി​മേ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലെ പ്രാ​തി​നി​ധ്യം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി ന​ട​ന്ന ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ യു.​എ.​ഇ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​വ് അ​ൻ​വ​ർ ന​ഹ, യു.​കെ കെ.​എം.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ സ​ഫീ​ർ പേ​രാ​മ്പ്ര, മു​ദ​സ്സി​ർ കോ​ല​ക്കോ​ട​ൻ, കു​വൈ​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​സ്ത​ഫ കാ​രി എ​ന്നി​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട് ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ വ​ലി​യൊ​രു സം​ഗ​മ​വേ​ദി​യാ​ക്കി മാ​റ്റാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി.

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    TAGS:kmccanniversaryPrivilege Cardqatar​
    News Summary - വേ​ൾ​ഡ് കെ.​എം.​സി.​സി റോ​യ​ൽ പ്രി​വി​ലേ​ജ് കാ​ർ​ഡ് ലോ​ഞ്ചും ര​ണ്ടാം വാ​ർ​ഷി​ക​വും ഡി​സം​ബ​ർ 19ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്
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