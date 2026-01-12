Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    12 Jan 2026 1:47 PM IST
    Updated On
    12 Jan 2026 1:48 PM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ​ദോ​ഹ: ലോ​ക ഹി​ന്ദി ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എം.​ഇ.​എ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യോ​ടു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​വും അ​ഭി​രു​ചി​യും വ​ള​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ ഡോ. ​ഹ​മീ​ദ കാ​ദ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​നു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ മാ​ധ്യ​മം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ​യും ദേ​ശീ​യ അ​ഭി​മാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പ്ര​തീ​ക​മാ​ണ് ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഭാ​ഷ​യെ​യും അ​തി​ന്റെ സാ​ഹി​ത്യ പൈ​തൃ​ക​ത്തെ​യും ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹി​ന്ദി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഫാ​ക്ക​ൽ​റ്റി സ​മീ​ർ പാ​ണ്ഡെ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഹി​ന്ദി ഭാ​ഷ​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​സ​യീ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം സം​സാ​രി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​ലെ ജൂ​നി​യ​ർ ബോ​യ്‌​സ്, ഗേ​ൾ​സ്, വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഘ​ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ, നൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടി. ഹി​ന്ദി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എ​സ്. രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ ക​വി​താ​ലാ​പ​നം ന​ട​ത്തി. സ്കൂ​ൾ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ, ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ആ​രി​സ് മ​സൂ​ദ് ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഖാ​ൻ ഉ​മ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

