Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 3:14 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 3:14 PM IST

    ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​നാ​ച​ര​ണം ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​നാ​ച​ര​ണം ഇ​ന്ന്
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ലോ​ക പ്ര​മേ​ഹ ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​മേ​ഹ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി​ക​ൾ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​യി വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് ഒ​രു മ​ണി മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​വ​രെ ആ​സ്പ​യ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ൽ വി​വി​ധ​ങ്ങ​ളാ​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​ട​ക്കും.

    ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്നു. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ സെ​ഷ​നു​ക​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, വാ​ക്ക​ത്തോ​ൺ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.​പ്ര​മേ​ഹ രോ​ഗ​വു​മാ​യി ജീ​വി​ക്കു​ന്ന വ്യ​ക്തി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ ഡ​യ​ബ​റ്റി​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ​ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ദി​നാ​ച​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക: 55305498

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsQatargulfnewsmalayalam
    News Summary - World Diabetes Day is observed today
    Similar News
    Next Story
    X