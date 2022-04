cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോ​ഹ: ലോ​ക​ക​പ്പ്​ വേ​ള​യി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ര​ത്തി​ലോ​ടാ​നു​ള്ള ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ബ​സു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന ബാ​ച്ചും ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. കാ​ണി​ക​ളു​​ടെ യാ​ത്രാ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​നാ​യി ​മു​വാ​സ​ലാ​ത്തി​നു (ക​ർ​വ) കീ​ഴി​ൽ ഓ​ടു​ന്ന ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ബ​സു​ക​ളി​ൽ അ​വ​സാ​ന ബാ​ച്ചാ​യി 131 ബ​സു​ക​ൾ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഹ​മ​ദ്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

ഇ​തോ​ടെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള 741 ബ​സു​ക​ളും രാ​ജ്യ​ത്ത്​ എ​ത്തി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ലും ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മെ​ന്ന പൈ​തൃ​കം തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഏ​റെ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ബ​സു​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യം. ലോ​ക​ക​പ്പി​നാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ബ​സു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ന്നും ഖ​ത്ത​റി​ന്‍റെ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി തു​ട​രും. പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​മ്പൂ​ർ​ണ​മാ​യി വൈ​ദ്യു​തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​മെ​ന്ന പ​ദ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്​ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ കാ​ല​ത്തെ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ബ​സു​ക​ളു​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗം. ​ന​വം​ബ​ർ -ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തി​ൽ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ മെ​ട്രോ ലി​ങ്ക്, ലൈ​ൻ റൂ​ട്ട്​ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​വും ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ബ​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. ലോ​ക​ക​പ്പ്​ വേ​ദി​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ, ലു​സൈ​ൽ, അ​​ൽ ഖോ​ർ എ​ന്നീ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്​ ബ​സു​ക​ൾ സ​ർ​വി​സ്​ ന​ട​ത്തു​ക. ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ - അ​ഡ്​​മി​നി​​സ്​​ട്രേ​റ്റി​വ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 200ഓ​ളം പേ​രും ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രാ​യി 3000ത്തോ​ളം പേ​രും ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ ബ​സി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യു​ണ്ട്. Show Full Article

News Summary -

World Cup: The last batch of electric buses also arrived in Qatar