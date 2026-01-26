Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    26 Jan 2026 1:02 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Jan 2026 1:02 PM IST

    ലോ​ക​ബാ​ങ്കിന്റെ ദോ​ഹ​യി​ലെ ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്നു

    ക്യു.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഡി​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്രം ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ലോ​ക​ബാ​ങ്കി​ന്റെ ദോ​ഹ​യി​ൽ ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ​ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഓ​ഫി​സ് തു​റ​ന്ന് ലോ​ക​ബാ​ങ്ക്. ഖ​ത്ത​ർ ഫ​ണ്ട് ഫോ​ർ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പു​തി​യൊ​രു സ​ഹ​ക​ര​ണ ധാ​ര​ണാ​പ​ത്ര​ത്തി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. ​ധ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ലി ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​ഹ​ക​ര​ണ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി മ​റി​യം ബി​ൻ​ത് അ​ലി ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ മി​സ്‌​ന​ദ്, ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് ഗ്രൂ​പ്പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ​യ് ബം​ഗ, ക്യു.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഡി ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ശൈ​ഖ താ​നി ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പൊ​തു -സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക, ​വ​ള​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന ലോ​ക വി​പ​ണി​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ​ധ​ന​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ക്യു.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഡി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് ​പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം, ഊ​ർ​ജം, കൃ​ഷി, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വി​ക​സ​നം, മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​രു​വി​ഭാ​ഗ​വും തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, സം​ഘ​ർ​ഷ​ബാ​ധി​ത പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കും. ​ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ലെ വൈ​ദ്യു​തി ല​ഭ്യ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രു​ടെ ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ആ​ഗോ​ള സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളി​ലും ഖ​ത്ത​റും ലോ​ക​ബാ​ങ്കും ഒ​ന്നി​ച്ചു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ​ങ്ക് ഈ ​ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​കും.

    ഖ​ത്ത​റും ലോ​ക​ബാ​ങ്കും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധ​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണി​തെ​ന്ന് ​ധ​ന​മ​ന്ത്രി അ​ലി ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ കു​വാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ലോ​ക​ബാ​ങ്കി​ന്റെ വി​ക​സ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന് ലോ​ക​ബാ​ങ്ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ജ​യ് ബം​ഗ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ക്യു.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്.​ഡി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് ഹ​മ​ദ് അ​ൽ സു​ലൈ​തി പ​റ​ഞ്ഞു.

