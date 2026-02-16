Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    16 Feb 2026 11:24 AM IST
    16 Feb 2026 11:24 AM IST

    വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം

    വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം
    വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​പ്പി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ കീ​ഴ​ട​ക്കി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീം

    ദോ​ഹ: വ​ർ​ക്കേ​ഴ്‌​സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​പ്പ് 2026ൽ ​ഇ​ന്ത്യ​യെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ബെ​ന​വ​ല​ന്റ് ഫോ​റം (ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ്) ഫു​ട്ബാ​ൾ ടീ​മി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം. അ​ൽ അ​റ​ബി ക്ല​ബ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് ആ​ധി​കാ​രി​ക വി​ജ​യം നേ​ടി​യ​ത്. ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ഷേം ​മാ​ർ​ട്ട​ൺ, തൗ​ഫീ​ഖ്, മു​ജ​മ്മി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ഗോ​ളു​ക​ൾ വീ​തം നേ​ടി​യാ​ണ് വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഡേ​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള വ​ർ​ക്കേ​ഴ്സ് സ​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് ഫ​ണ്ട് (ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ്) ആ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. നേ​പ്പാ​ൾ, ശ്രീ​ല​ങ്ക, ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ്, ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക, സോ​മാ​ലി​യ, മൊ​റോ​ക്കോ, സെ​ന​ഗ​ൽ, കെ​നി​യ, മൗ​റി​ത്താ​നി​യ, ഐ​വ​റി​കോ​സ്റ്റ്, നൈ​ജീ​രി​യ, ഘാ​ന എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ 13 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും പ്ര​മു​ഖ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ക്ല​ബു​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ മു​വാ​സ​ലാ​ത്ത്, ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്.​ഐ.​എ​ഫ്, മി​ലാ​ഹ എ​ന്നീ ടീ​മു​ക​ളും മാ​റ്റു​ര​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ടീം ​ജേ​ഴ്സി മീ​സൈ​മി​ർ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ടീം ​ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

