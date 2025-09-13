Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Sept 2025 2:42 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Sept 2025 2:42 PM IST

    പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​ർ

    പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​ർ
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നെ​തി​രെ ഖ​ത്ത​റി​ന് പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​മാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര സു​ര​ക്ഷാ സേ​ന​യാ​യ ല​ഖ്‍വി​യ ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഥാ​നി​ക്ക് നി​ര​വ​ധി ഫോ​ൺ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ച്ചു.

    സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി പ്രി​ൻ​സ് അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ സു​ഊ​ദ് ബി​ൻ നാ​യി​ഫ് അ​ൽ സു​ഊ​ദ്, ഒ​മാ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ഹ​മൗ​ദ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, ഇ​റാ​ഖ് ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ ആ​മി​ർ അ​ൽ ശ​മ്മാ​രി എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ന്തു​ണ​യ​റി​യി​ച്ച് വി​ളി​ച്ച​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ എ​ല്ലാ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കും പി​ന്തു​ണ അ​റി​യി​ച്ച നേ​താ​ക്ക​ൾ പൂ​ർ​ണ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​വും പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചു.ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ​ത്തി​ന് കൃ​ത​ജ്ഞ​ത രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശൈ​ഖ് ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ആ​ൽ ഥാ​നി സൗ​ഹൃ​ദ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ​യും ആ​ഴ​ത്തെ ഇ​ത് പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - With support from the local interior ministers
