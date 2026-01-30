Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 30 Jan 2026 2:42 PM IST
    date_range 30 Jan 2026 2:42 PM IST

    യ​മ​നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    യ​മ​നി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ റെ​ഡ് ക്ര​സ​ന്റ് സൊ​സൈ​റ്റി​യു​ടെ (ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ്) ഇ​ൻ സേ​ഫ് ഹാ​ൻ​ഡ്‌​സ് ശൈ​ത്യ​കാ​ല കാ​മ്പ​യി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യ​മ​നി​ലെ സ​ന, അ​ബി​യാ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 3,900 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. അ​നാ​ഥാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ, ആ​രോ​ഗ്യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ, ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. ആ​കെ 1.5 ല​ക്ഷം ഡോ​ള​റാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച​ത്.

    രോ​ഗി​ക​ളാ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ദു​രി​തം കു​റ​യ്ക്കാ​ൻ ഈ ​സ​ഹാ​യം ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് യ​മ​ൻ സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ത​ല​സീ​മി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ജ​മീ​ൽ അ​ൽ ഖ​യാ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. ജ​നി​ത​ക ര​ക്ത​രോ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​യി കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഓ​ർ​ഫ​നേ​ജി​ലെ അ​നാ​ഥ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ന്ന് ​ജൂ​ദ് അ​ൽ​റ​ഹ്മാ​ൻ കെ​യ​ർ ആ​ൻ​ഡ് റി​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്സ​ൻ ഡോ. ​നാ​ദി​യ യ​ഹ്യ ഹ​ജ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ബി​യാ​ൻ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ഉ​ൾ​നാ​ട​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ ജ​യ്ഷാ​ൻ ജി​ല്ല​യി​ലും ക്യു.​ആ​ർ.​സി.​എ​സ് സ​ഹാ​യ​മെ​ത്തി​ച്ചു. ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഏ​ക​ദേ​ശം 17 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ദു​ർ​ഘ​ട​മാ​യ പാ​ത​ക​ളി​ലൂ​ടെ കാ​ൽ​ന​ട​യാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ച്ചാ​ണ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്, പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ 1,280 കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

