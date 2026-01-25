Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightശൈ​ത്യ​കാ​ല...
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:43 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:43 PM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ശൈ​ത്യ​കാ​ല വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    cancel
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി (സി.​ഐ.​സി) റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ വി​ദൂ​ര മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ൽ ഫാ​മു​ക​ളി​ലും മ​റ്റും ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന വി​വി​ധ ദേ​ശ​ക്കാ​രാ​യ കു​റ​ഞ്ഞ വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ന്റ​ർ ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    ക​റാ​ന, മു​ൻ​ക​ർ, ജെ​റി​യാ​ൻ എ​ന്നീ മ​രു​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന 200ൽ ​പ​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ജോ​ലി​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ഭ്യു​ദ​യ​കാം​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ജാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. സി.​ഐ.​സി റ​യ്യാ​ൻ സോ​ൺ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ സി​ദ്ദി​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര, താ​ഹി​ർ ടി.​കെ., ഫ​ഹ​ദ് ഇ.​കെ., റ​ഫീ​ഖ് പി.​സി., സു​ബ്ഹാ​ൻ ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Winter clothes distributed
    Similar News
    Next Story
    X