Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 April 2026 10:19 AM IST
    Updated On
    date_range 13 April 2026 10:19 AM IST

    ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു; ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത് 2,872 ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ

    ഇ​ത്ത​വ​ണ സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ൾ എ​ൻ​വ​യേൺ​മെ​ന്റ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്
    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ 2025-26 ശൈ​ത്യ​കാ​ല ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ ഏ​പ്രി​ൽ 15ന് ​അ​വ​സാ​നി​ക്കും. ഏ​ക​ദേ​ശം 2,872 ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. സീ​ലൈ​ൻ, അ​ൽ മ​സ്റൂ​ഹ, വ​ട​ക്ക​ൻ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ക്യാ​മ്പി​ങ്ങി​നാ​യി ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. സീ​സ​ൺ അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡി​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ഘൂ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ക്യാ​മ്പി​ങ് സീ​സ​ൺ വ​ൻ വി​ജ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന് പ​രി​സ്ഥി​തി കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വ്യ​തി​യാ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ വി​ന്റ​ർ ക്യാ​മ്പി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഹ​മ​ദ് സ​ലീം അ​ൽ നു​ഐ​മി ഖ​ത്ത​ർ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു. പ​രി​സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക്യാ​മ്പ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ച​താ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് മി​ക​ച്ച അ​വ​ബോ​ധം പു​ല​ർ​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​യ ക്യാ​മ്പി​ങ് പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി "സ​സ്റ്റൈ​ന​ബി​ൾ എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ ക്യാ​മ്പി​ങ് അ​വാ​ർ​ഡും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഇ​ത്ത​വ​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    News Summary - Winter camping season ends; 2,872 camps registered
