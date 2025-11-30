Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 1:21 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 1:21 PM IST

    ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ് നേട്ടവുമായി വിന്നി ആൻ ബോസ്

    കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ വി​ന്നി ഫ്രാ​ൻ​സി​ലാ​ണ് താ​മ​സം
    ദോഹ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ് നേട്ടവുമായി വിന്നി ആൻ ബോസ്
    ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​ജി​യാ​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം പു​ര​സ്കാ​ര​വു​മാ​യി

    വി​ന്നി ആ​ൻ ബോ​സി

    ദോ​ഹ: ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ അ​വാ​ർ​ഡ് നേ​ട്ട​വു​മാ​യി യു​വ മ​ല​യാ​ളി വ​നി​ത. അ​ജി​യാ​ൽ ഷോ​ർ​ട്ട് ഫി​ലിം പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണ് മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ വി​ന്നി ആ​ൻ ബോ​സി​ന്റെ സു​ലൈ​മാ​നി എ​ന്ന ചി​ത്ര​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ച​ത്. മി​ക​ച്ച ഫീ​ച്ച​ർ ഫി​ലിം അ​വാ​ർ​ഡ് കൗ​ത​ർ ബെ​ൻ ഹാ​നി​യ​യു​ടെ ദി ​വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ഹി​ന്ദ് റ​ജ​ബി​നും ല​ഭി​ച്ചു. 12,000 യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റാ​ണ് സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക.

    പാരിസിൽ യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന രണ്ട് മലയാളി യുവതികളുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് സുലൈമാനി. ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ളം സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്താ​ണ് സു​ലൈ​മാ​നി സി​നി​മ​യു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് വി​ന്നി ആ​ൻ ബോ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കോ​ട്ട​യം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ അ​വ​ർ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ലെ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഡി​സൈ​നി​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ മീ​ഡി​യ ആ​നി​മേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന അ​വ​ർ ഫ്രാ​ൻ​സി​ലാ​ണ് താ​മ​സം. ഖ​ത്ത​റി​ൽ ച​ല​ച്ചി​ത്ര ഉ​ത്സ​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളൊ​രു​ക്കി പ്ര​ഥ​മ ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് സ​മാ​പി​ച്ച​ത്. 12 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ച അ​ജി​യാ​ൽ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളെ​യും ച​ല​ച്ചി​ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ആ​ക​ർ​ഷി​ച്ചാ​ണ് ‘ദോ​ഹ ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ (ഡി.​എ​ഫ്.​എ​ഫ്)’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്. 62 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള 97 സി​നി​മ​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ ച​ല​ച്ചി​ത്ര​മേ​ള​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, മി​ശൈ​രി​ബ് ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ ദോ​ഹ, ലു​സൈ​ൽ ബൊ​ളെ​വാ​ർ​ഡ്, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക് ആ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​യി​രു​ന്നു ഫി​ലിം ഫെ​സ്റ്റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്.

