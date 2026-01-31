Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightവില്ല്യമും ബർബ ഐദറും...
    Qatar
    Posted On
    date_range 31 Jan 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Jan 2026 12:05 PM IST

    വില്ല്യമും ബർബ ഐദറും താരങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    10 കിലോമീറ്റർ ഓപൺ, മാസ്റ്റേഴ്സ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കെനിയൻ തിളക്കം
    വില്ല്യമും ബർബ ഐദറും താരങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    10 കി.മീ ഓപൺ വിഭാഗത്തിൽ കിബ്ടോക് വില്ല്യം, രമേഷ് സചേന്ദ, യുനുസ് ഔമുമേൻ

    എന്നിവർ മെഡൽ എറ്റുവങ്ങിയപ്പോൾ

    Listen to this Article

    ദോഹ: ഖത്തറിലെ കായിക പ്രേമികൾ ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ഗൾഫ് മാധ്യമം ഖത്തർ റണ്ണിൽ സൂപ്പർ താരങ്ങളായി കെനിയക്കാരൻ കിബ്ടോക് വില്ല്യമും സ്പെയിൻ താരം ബർബ ഐദറും. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദൂര വിഭാഗമായ 10 കിലോമീറ്റർ ഓപൺ വിഭാഗത്തിൽ മാറ്റുരച്ച ഇരുവരും മികച്ച സമയം കുറിച്ച് ഏഴാമത് ഖത്തർ റണ്ണിലെ മികച്ച താരങ്ങളായി മാറി. അതേസമയം, ഓപൺ, മാസ്റ്റേഴ്സ് പുരുഷ വിഭാഗങ്ങിലെ മികച്ച ഓട്ടക്കാരായി കെനിയൻ താരങ്ങളെത്തിയതും ശ്രദ്ധേയമായി.

    ഓപൺ പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ 38 മിനിറ്റ് 16 സെക്കൻഡിൽ ഫിനിഷ്ചെയ്താണ് കെനിയയിൽ നിന്നുള്ള കിബ്ടോക് വില്ല്യം ഏറ്റവും മികച്ച ഓട്ടക്കാരനായത്. ഖത്തറിലെ മാരത്തൺ വേദികളിൽ പതിവു സാന്നിധ്യമായ വില്ല്യം ലെഖ് വിയ ജീവനക്കാരനാണ്. ഓപൺ വനിത വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച സ്പെയിൻ താരം ബർബ ഐദർ 48 മിനുറ്റും 45 സെക്കൻഡും സമയത്തിനുള്ളിലാണ് 10 കിലോമീറ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.

    മാസ്റ്റേഴ്സ് വനിത വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച ഹോങ് അന്നബെൽ (യു.കെ) 48 മിനുറ്റും 53 സെക്കൻഡെടുത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. മാസ്റ്റേഴ്സ് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ കെനിയയുടെ അൻഡ്രൂ കിബ്തൂ കിർവയും (42:19) ഒന്നാമതെത്തി. റണ്ണറപ്പായ ക്രിസ്റ്റഫർ ബറോസിനെ സെക്കൻഡുകളുടെ (42:53) വിത്യാസത്തിലാണ് അൻഡ്രൂ കിബ്തൂ മറികടന്ന് വിജയലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയത്.

    അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വിഭാഗത്തിൽ വനിതകളിൽ ഓപൺ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരിച്ച തുനീഷ്യയുടെ ക്ലാച്ചി ഡോണിയ (22:28 മിനിറ്റ്), പുരുഷന്മാരിൽ ഓപണിൽ മത്സരിച്ച ഖത്തറിന്റെ അലി അലാഗിയും (18:51) ഏറ്റവും മികച്ച വേഗക്കാരായി മാറി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamQatar News'Qatar Run'
    News Summary - William and barba iadar stars
    Similar News
    Next Story
    X