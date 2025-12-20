Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightവ്യാപക മഴ; തണുത്ത...
    Qatar
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 1:20 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 1:20 PM IST

    വ്യാപക മഴ; തണുത്ത കാലാവസ്ഥ

    text_fields
    bookmark_border
    • അ​ൽ കി​രാ​ന, അ​ൽ വ​ക്റ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ ല​ഭി​ച്ച​ത്
    • ഗ​താ​ഗ​തം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ൽ -അ​ശ്ഗാ​ൽ
    വ്യാപക മഴ; തണുത്ത കാലാവസ്ഥ
    cancel
    camera_alt

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പെ​യ്ത ക​ന​ത്ത മ​ഴ​യി​ൽ ആ​ലി​പ്പ​ഴം വ​ർ​ഷി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം വ്യാ​പ​ക​മാ​യി മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ത​ല​സ്ഥാ​ന ന​ഗ​രി​യാ​യ ദോ​ഹ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ്യാ​പ​ക മ​ഴ​യും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മി​സ​ഈ​ദ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ലി​പ്പ​ഴം വ​ർ​ഷി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മ​ഴ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് അ​ൽ കി​രാ​ന (90.4 മി.​മി) മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്. അ​ൽ വ​ക്റ (80.1 മി.​മി), അ​ബൂ സം​റ (71.5 മി.​മി) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും മ​ഴ ല​ഭി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ടു. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ശ​രാ​ശ​രി താ​പ​നി​ല 13-18 ആ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. മി​സ​ഈ​ദ് (8), അ​ൽ​ഖോ​ർ (10), അ​ബൂ സം​റ (10), വ​ക്റ (11) എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ജ്യ​ത്ത് ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച് അ​ൽ ഖ​ൽ​ബ് ന​ക്ഷ​ത്ര​മു​ദി​ച്ചു. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ന​ക്ഷ​ത്ര​മാ​ണി​ത്. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​ഭാ​ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടും. വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ദൈ​ർ​ഘ്യ​മേ​റി​യ രാ​ത്രി​യും ഈ ​സീ​സ​ണി​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പെ​യ്ത ശ​ക്ത​മാ​യ മ​ഴ​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി നേ​രി​ട്ട​താ​യി പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ അ​ശ്ഗാ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. രാ​ജ്യ​ത്ത് ക​ന​ത്ത മ​ഴ പെ​യ്തെ​ങ്കി​ലും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ മി​ക്ക റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ട​ണ​ലു​ക​ളി​ലും ഗ​താ​ഗ​തം സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് അ​ശ്ഗാ​ൽ മു​ൻ​കൂ​ർ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​യും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. സു​ഗ​മ​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​തം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ഫീ​ൽ​ഡ് ടീ​മു​ക​ൾ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​ക​ളു​മാ​യും ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യും ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ച് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ഫി​ഫ അ​റ​ബ് ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ ന​ട​ന്ന ലു​സൈ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം, ഖ​ലീ​ഫ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ റാ​പ്പി​ഡ് റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ടീ​മു​ക​ളെ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി വി​ന്യ​സി​ച്ചി​രു​ന്നു. വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ട് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി 371ല​ധി​കം വാ​ട്ട​ർ ടാ​ങ്ക​റു​ക​ളും 44ല​ധി​കം മൊ​ബൈ​ൽ പ​മ്പു​ക​ളും രം​ഗ​ത്തി​റ​ക്കി. നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ടെ​ക്‌​നീ​ഷ്യ​ന്മാ​രും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് 414 റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യും അ​വ​യെ​ല്ലാം ആ​റ് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മു​ഐ​ദ​ർ, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ, മി​ബൈ​രീ​ക്ക്, അ​ൽ വ​ക്റ തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ഴ കൂ​ടു​ത​ൽ ബാ​ധി​ച്ച​ത്.

    രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള 111 തു​ര​ങ്ക​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ശ്ഗാ​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര കേ​സു​ക​ൾ 88 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ് സെ​ന്റ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Widespread rain; cold weather
    Similar News
    Next Story
    X