Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Sept 2025 1:27 PM IST
    Updated On
    date_range 5 Sept 2025 1:27 PM IST

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​മ്പോ​ൾ

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ നി​റ​ങ്ങ​ൾ മാ​റു​മ്പോ​ൾ
    ഓ​ണം, ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ മ​ധു​ര​വും നാ​ട്ടി​ൻ​പു​റ​ത്തി​ന്റെ ചി​രി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പൂ​ക്ക​ൾ പ​റി​ച്ചൊ​രു​ക്കി​യ പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ലും അ​മ്മ​യു​ടെ കൈ​പ്പു​ണ്യ​ത്തി​ൽ പാ​ച​കം ചെ​യ്ത സ​ദ്യ​യി​ലും ആ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ത​നി​മ. ഇ​ന്ന്, ആ ​നി​റ​ങ്ങ​ൾ അ​ൽ​പം മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ളും ഹോ​ട്ട​ൽ സ​ദ്യ​ക​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​ശം​സ​ക​ളും, ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ ചു​റ്റി​പ്പ​റ്റു​ന്ന​ത്. രൂ​പം എ​ത്ര മാ​റി​യാ​ലും, ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​വും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വും ഇ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ന്നൊ​ക്കെ ചി​ങ്ങ​മാ​സം പി​റ​ന്ന​തോ​ടെ ഓ​ണം ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത്തം പി​റ​ന്ന​തി​ന്റെ ത​ലേ ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഓ​ണം വ​രെ പൂ​ക്ക​ള​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ തി​ര​ക്കി​ലാ​യി​രു​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് പൂ​ക്ക​ളം ഒ​രു​ക്കും. ചേ​ച്ചി​മാ​ർ ഇ​രു​ന്ന് പൂ​ക്ക​ൾ അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, കു​ഞ്ഞു​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച് കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ഴ്ച​ക​ൾ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞ​റി​യി​ക്കാ​നാ​കാ​ത്ത സൗ​ന്ദ​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    ഓ​ണം, പൂ​ക്ക​ള​ത്തി​ലും സ​ദ്യ​യി​ലും മാ​ത്രം ഒ​തു​ങ്ങി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യു​ള്ള ഓ​ണ​ക്ക​ളി, ഊ​ഞ്ഞാ​ലാ​ട്ടം, ക​ളി​ക​ളും ഒ​ടു​വി​ൽ വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ ഒ​ത്തൊ​രു​മ​യു​ടെ സ​ദ്യ​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​തി -മ​തം വ്യ​ത്യാ​സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ന്നാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന​ത് ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സൗ​ന്ദ​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്ന് അ​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള ഒ​ത്തൊ​രു​മ​ക​ൾ കു​റ​യു​ക​യാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ എ​ല്ലാം ഒ​ത്തു​ചേ​രാ​തെ, അ​ന്യ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. നേ​രി​ട്ട് കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്ന ഓ​ണ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഇ​ന്ന് കൊ​റി​യ​ർ വ​ഴി​യും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ബു​ക്കി​ങ് വ​ഴി​യും എ​ത്തു​ന്നു. അ​മ്മ​യു​ടെ രു​ചി​യി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന സ​ദ്യ​പോ​ലും റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ന്നു. എ​ങ്ങ​നെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നാ​ലും, ഓ​ണ​ത്തി​ന്റെ സ​ന്തോ​ഷ​വും ഐ​ക്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്മാ​വും മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ എ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കും.

    TAGS:onamQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - When the tides of Onam change
