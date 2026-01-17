Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    17 Jan 2026 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 8:38 AM IST

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് സം​വാ​ദ​വേ​ദി​ക​ൾ

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ട​ത് സം​വാ​ദ​വേ​ദി​ക​ൾ
    പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്തെ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം വെ​റും ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യി മാ​റാ​തെ, അ​തൊ​രു ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ സം​വാ​ദ​വേ​ദി​യാ​യും ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക വേ​ദി​യാ​യും മാ​റേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു

    ​ഗ​ൾ​ഫ് നാ​ടു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളും എ​ത്തു​മ്പോ​ൾ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണം മു​ത​ൽ വ​ലി​യ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​ണ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം, വ​ലി​യ സ്റ്റേ​ജു​ക​ൾ, നീ​ണ്ട പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തൊ​ക്കെ​യാ​ണ​ല്ലോ പ​തി​വ് കാ​ഴ്ച​ക​ൾ...

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​രം ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പൊ​തു​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും കേ​ൾ​ക്കാ​നും പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും ഒ​രു വേ​ദി​യു​ണ്ടാ​യാ​ലോ? വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ​യും കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​ടെ​യും വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ എ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​ല​പ്പോ​ഴും ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ വൈ​കാ​രി​ക​മാ​യ പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി മ​ട​ങ്ങു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വാ​സി​ക്ക് ത​ന്റെ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ളോ, പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ നൂ​ലാ​മാ​ല​ക​ളോ നാ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ശ്ന​മോ നേ​താ​ക്ക​ളോ​ട് നേ​രി​ട്ട് പ​റ​യാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കാ​റു​ണ്ടോ? ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി വ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, അ​വ​ർ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന​സ്സ് തു​റ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന 'ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക' രീ​തി ഉ​ണ്ടാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്കും നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ബോ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ൽ കൃ​ത്യ​മാ​യ വേ​ദി​ക​ളി​ല്ല. ജ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന് ന​ടു​വി​ൽ പ്ര​സം​ഗം കേ​ട്ട് കൈ​യ​ടി​ച്ചു മ​ട​ങ്ങു​ന്ന പ​തി​വ് രീ​തി​ക്ക് മാ​റ്റം വ​ര​ണം. ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ​

    മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങേ​ണ്ട​ത് എ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ്..! പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക സ​ദ​സ്സു​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള വേ​ദി​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭേ​ദ​മെ​ന്യേ എ​ല്ലാ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഓ​പ്പ​ൺ ഫോ​റ​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഒ​രു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഓ​രോ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ലും സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പൊ​തു​വാ​യ ഒ​രു വേ​ദി​യി​ലോ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ട്ട് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള 'ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്ക' പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും സം​വാ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ത്താ​ൻ സം​ഘാ​ട​ക​ർ മു​ൻ​കൈ എ​ടു​ക്ക​ണം.

    ​ അ​തു​പോ​ലെ, ഗ​ൾ​ഫി​ൽ വെ​ച്ച് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ​രാ​തി​ക​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ചെ​ന്നാ​ലു​ട​ൻ ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക സെ​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണം. ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ചു​രു​ങ്ങി​യ അ​വ​ധി​ക്ക് നാ​ട്ടി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ൾ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങാ​ൻ ഒ​രു പ്ര​വാ​സി​ക്കും സാ​ധി​ക്കി​ല്ല എ​ന്ന യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യം തി​രി​ച്ച​റി​യ​ണം.

    നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ദേ​ശ​നാ​ണ്യ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വാ​ചാ​ല​രാ​കു​ന്ന​വ​ർ, ലേ​ബ​ർ ക്യാ​മ്പു​ക​ളി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണം.

    അ​വ​രു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​യും കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​വും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​തൃ​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ബാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

