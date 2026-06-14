പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ഖത്തർ; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തി

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Posted Ondate_range 14 Jun 2026 1:56 PM IST
Updated Ondate_range 14 Jun 2026 1:56 PM IST
പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം: സമാധാന ശ്രമങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി ഖത്തർ; വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച നടത്തിtext_fields
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News Summary - West Asian conflict: Qatar intensifies peace efforts; holds talks with various countries
ദോഹ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മധ്യസ്ഥ ശ്രമങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിവിധ രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഖത്തർ. കുവൈത്ത്, തുർക്കിയ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ഈജിപ്ത് പ്രതിനിധികളുമായാണ് ഖത്തർ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. യുദ്ധവിരാമത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നത് ശുഭകരമാണെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.
മേഖലയിൽ ശാശ്വത സമാധാനവും സുസ്ഥിര വികസനവുമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രാലയ സഹമന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് അൽ ഖുലൈഫി പറഞ്ഞു. പ്രശ്നം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക ഇടപെടലുകളാണ് ഖത്തറും നടത്തിവരുന്നത്.
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