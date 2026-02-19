Begin typing your search above and press return to search.
    പു​ണ്യ​മാ​സ​ത്തി​ന് വ​ര​വേ​ൽ​പ്; ആ​രാ​ധ​ന​ക്കൊ​പ്പം അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും

    പു​ണ്യ​മാ​സ​ത്തി​ന് വ​ര​വേ​ൽ​പ്; ആ​രാ​ധ​ന​ക്കൊ​പ്പം അ​ണി​ഞ്ഞൊ​രു​ങ്ങി നാ​ടും ന​ഗ​ര​വും
    റ​മ​ദാ​നെ വ​ര​വേ​റ്റ് ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ ലൈ​റ്റു​ക​ൾ​കൊ​ണ്ട് മ​നോ​ഹ​ര​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    ദോ​​ഹ: റ​മ​ദാ​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​തോ​ടെ വ​ർ​ണാ​ഭ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി തെ​രു​വു​ക​ളും പൊ​തു​യി​ട​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വം. ദോ​ഹ കോ​ർ​ണി​ഷ്, ക​താ​റ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, ഓ​ൾ​ഡ് ദോ​ഹ പോ​ർ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡു​ക​ളും ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​മെ​ല്ലാം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​യ സ്ട്രീ​റ്റ് ലൈ​റ്റു​ക​ൾ, ച​ന്ദ്ര​ക്ക​ല, ന​ക്ഷ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, 'റ​മ​ദാ​ൻ ക​രീം' ആ​ശം​സ ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ല​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ചോ​ദ​നം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ണ്ട പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ലാ​ണ് അ​ല​ങ്കാ​രം. ആ​രാ​ധ​ന​ക്കൊ​പ്പം പൈ​തൃ​ക​വും മു​റു​കെ പി​ടി​ച്ചാ​ണ് വ​ര​വേ​ൽ​പ്. അ​ല​ങ്കാ​ര വി​ള​ക്കു​ക​ളും മ​റ്റ് ക​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ലേ​ഷ​നു​ക​ളും​കൊ​ണ്ട് തെ​രു​വു​ക​ളെ അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ഫ്താ​ർ നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മെ​ത്തി സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നും ഫോ​ട്ടോ​യെ​ടു​ക്കാ​നും പ​റ്റു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് അ​ല​ങ്കാ​രം.

    ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക മ​ത​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​മാ​യ ഔ​ഖാ​ഫി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​ഫ്താ​ർ, ത​റാ​വീ​ഹ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യി രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി. രാ​ജ്യ​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി 3.6 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കു​ള്ള ഇ​ഫ്താ​ർ സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി. റ​മ​ദാ​നി​ലെ അ​വ​സാ​ന 10 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​അ്തി​കാ​ഫ് അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​​ത്യേ​ക ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​വും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    റ​മ​ദാ​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ​​മ​ത​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ ഖു​ർ​ആ​ൻ പാ​രാ​യ​ണം, മ​റ്റ് ദൈ​നം​ദി​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഇ​ത​ര ഭാ​ഷ​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ സൗ​ക​ര്യ​വും ഒ​രു​ക്കി. ​

    ലോ​ക​ത്തു​ട​നീ​ളം മു​സ്‌​ലിം​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ത്തി​നും അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​വു​മാ​യ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മു​ണ്ട്. റ​മ​ദാ​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി പ​ള്ളി​ക​ളി​ലും വീ​ടു​ക​ളി​ലും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​രു​ക്കം ന​ട​ത്തി വി​ശ്വാ​സി​ക​ൾ നേ​ര​ത്തേ ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ക്ര​മേ​ണ, ഈ ​അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ള്ളി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കും തെ​രു​വി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ​അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ റ​മ​ദാ​ൻ അ​ല​ങ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് വൈ​വി​ധ്യം നി​റ​ഞ്ഞ​താ​ണ്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഖൈ​മി​യ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വ​ർ​ണാ​ഭ തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​റ്റു വി​ള​ക്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചും പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക ക​ലാ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടും അ​ല​ങ്കാ​രി​ക്കാ​റു​ണ്ട്.

    ദൃ​ശ്യ​ഭം​ഗി​ക്ക​പ്പു​റം പാ​ർ​ക്കു​ക​ളും തെ​രു​വു​ക​ളും അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ഒ​ന്നി​ച്ചു​ചേ​രാ​നും അ​തി​ഥി സ​ൽ​ക്കാ​ര​ത്തി​നും ഇ​ഫ്താ​റു​മാ​യി റ​മ​ദാ​നെ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

