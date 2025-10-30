Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 12:39 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 12:39 PM IST

    ‘മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം -25'; കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന നാ​യ​ക​ന് സ്വാ​ഗ​തം

    • 12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്
    • വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ൽ അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലു​ള്ള ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ
    ‘മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം -25; കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന നാ​യ​ക​ന് സ്വാ​ഗ​തം
    ദോ​ഹ: വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​യി കേ​ര​ളം വ​ള​രു​ക​യാ​ണ്. വി​ക​സ​നം, ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, കാ​ർ​ഷി​ക സ​മൃ​ദ്ധി തു​ട​ങ്ങി എ​ല്ലാ രം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും രാ​ജ്യ​ത്തി​നു ത​ന്നെ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മാ​ണ് കേ​ര​ളം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ള​യ​വും കോ​വി​ഡും കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ടി​ത്ത​റ​യെ ഗൗ​ര​വ​മാ​യാ​ണ് ബാ​ധി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ക​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​തെ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന​മെ​ന്ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​ലൂ​ന്നി കേ​ര​ളം അ​തി​വേ​ഗം മു​ന്നേ​റു​ന്ന​താ​ണ് നാം ​ക​ണ്ട​ത്. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന വി​ക​സ​ന നാ​യ​ക​ന്റെ ഇ​ച്ഛാ​ശ​ക്തി​യും നേ​തൃ​പാ​ട​വ​വു​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തെ ത​ള​ർ​ന്നു​പോ​കാ​തെ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള ക്ഷേ​മ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും പു​ന​ര​ധി​വാ​സ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ വ​ലി​യ പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യ നോ​ർ​ക്ക​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​പു​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​നി​യും പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തു​മു​ണ്ട്.

    മ​ല​യാ​ള ഭാ​ഷ​യെ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യും കേ​ര​ള സം​സ്കാ​ര​ത്തെ കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ച്ചും പ്ര​വാ​സ​ലോ​ക​ത്ത് സ്വ​ന്ത​മാ​യൊ​രു ഇ​ടം നേ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​വ​രാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. സ്വ​ന്തം ഭാ​ഷ​യു​ടെ ത​നി​മ മാ​യാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം, ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക​ത്ത​നി​മ തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് മു​ന്നോ​ട്ട് കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പോ​ലു​ള്ള പ്ര​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ല​യാ​ള​ഭാ​ഷ​യെ പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ത്തു​ന്ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​ന​ന്ദ​നാ​ർ​ഹ​മാ​ണ്. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്താ​കും. 12 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷ​മാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ കേ​ര​ള​വും ഖ​ത്ത​റും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ത്താ​ളു​ക​ളി​ൽ പു​തി​യ അ​ധ്യാ​യ​മാ​യി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ​യു​ടെ​യും മ​ല​യാ​ളം മി​ഷ​ൻ സം​സ്കൃ​തി ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വം 2025’ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി മു​ത​ൽ അ​ബു ഹ​മൂ​റി​ലു​ള്ള ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. പ​രി​പാ​ടി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. ഖ​ത്ത​റി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​പു​ൽ, ഫി​ഷ​റീ​സ്, സാം​സ്കാ​രി​ക മ​ന്ത്രി സ​ജി ചെ​റി​യാ​ൻ, ഡോ. ​എം.​എ. യൂ​സ​ഫ​ലി, കേ​ര​ള ചീ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​എ. ജ​യ​തി​ല​ക് എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​കും പ​രി​പാ​ടി. ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​വു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ച് അ​വ​രു​ടെ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കും. മ​ല​യാ​ളോ​ത്സ​വ​ത്തി​ന് മാ​റ്റു കൂ​ട്ടാ​ൻ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, ചെ​ണ്ട​മേ​ളം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ 14 ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​വി​ലി​യ​നു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​വി​ധ മ​ല​യാ​ളി സം​ഘ​ട​നാ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൽ ഖോ​ർ, മി​സ​ഈ​ദ്, ഇ​ൻ​ഡ​സ്ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ, വ​ക്റ, ഉ​മ്മു സ​ലാ​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘാ​ട​ക​ർ വാ​ഹ​ന സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​രി​പാ​ടി​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​വ​ർ പ​ര​മാ​വ​ധി പ​ബ്ലി​ക് ട്രാ​ൻ​സ്പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​നു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ട് -യു.ഡി.എഫ് ഖ​ത്ത​ർ

    ​ദോ​ഹ: ക​ഴി​ഞ്ഞ 10 വ​ർ​ഷ​വും പ്ര​വാ​സി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളോ​ട് മു​ഖം തി​രി​ച്ചു​നി​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ത്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ മു​ന്നി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടി.​ടി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദും വി​പി​ൻ മേ​പ്പ​യ്യൂ​രും സം​യു​ക്ത പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വാ​സി ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​ദ്ധ​തി​പോ​ലും പ്രാ​വാ​സി​ക​ളെ ചൂ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ്.

    മ​റ്റ് ആ​രോ​ഗ്യ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പ്രീ​മി​യം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക്ക് കു​റ​ഞ്ഞ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​താ​ണ്. സ്വ​ന്തം ഘ​ട​ക ക​ക്ഷി​ക​ളെ പോ​ലും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലെ​ടു​ക്കാ​തെ​യും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യെ ഇ​രു​ട്ടി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യും പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത് പി​ണ​റാ​യി - ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് അ​വി​ശു​ദ്ധ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ്.

