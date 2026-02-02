Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Feb 2026 12:05 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Feb 2026 12:05 PM IST

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു

    സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ര്‍ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ര്‍ട്ടി​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​മ്മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ മു​ഖ്യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി​യും എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ര്‍ടി​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ.​ആ​ര്‍. അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചു.

    സു​ഹൈ​ല്‍ ശാ​ന്ത​പു​രം, ഡോ. ​താ​ജ് ആ​ലു​വ, സാ​ദി​ഖ് ചെ​ന്നാ​ട​ന്‍, റ​ഷീ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​ടി. അ​സീം എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്‌ വൈ​സ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്മാ​ര്‍. അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി​യെ ജ​ന​റ​ല്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​റാ​യും വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യി താ​സീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍ (വി​ഭ​വം), നി​ഹാ​സ് എ​റി​യാ​ട് (ടെ​ക്നി​ക്ക​ല്‍) റ​ഹീം വേ​ങ്ങേ​രി (പ​ബ്ലി​ക് റി​ലേ​ഷ​ന്‍), ഷു​ഐ​ബ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ (അ​ഡ്മി​ന്‍), ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍ വ​ട​ക്കാ​ങ്ങ​ര (ഫെ​സി​ലി​റ്റി), റ​ഷീ​ദ​ലി (ഗെ​സ്റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ്), മ​ജീ​ദ​ലി (ടീം ​പ​രേ​ഡ്), അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ന്‍വ​ര്‍ (ട്രോ​ഫി, മെ​ഡ​ല്‍), സ​ഞ്ജ​യ് ചെ​റി​യാ​ന്‍ (ഭ​ക്ഷ​ണം), അ​നീ​സ് മാ​ള (സെ​റി​മ​ണീ​സ്), ല​ത കൃ​ഷ്ണ (വ​നി​ത മ​ത്സ​രം), സി​ദ്ദീ​ഖ് വേ​ങ്ങ​ര (വ​ള​ന്റി​യ​ര്‍), റ​ബീ​അ്‌ സ​മാ​ന്‍ (മീ​ഡി​യ), ജ​സീം ല​ക്കി (പ​ബ്ലി​സി​റ്റി) എ​ന്നി​വ​രെ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു.

    എ.​സി. മു​നീ​ഷ്, സ​ജ്ന സാ​ക്കി, ടി. ​ഫാ​യി​സ്, ഹ​ബീ​ബ് വ​ളാ​ഞ്ചേ​രി, ഷാ​ഫി മൂ​ഴി​ക്ക​ല്‍, ഷു​ഐ​ബ് മു​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​എ​സ്. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ന്‍, ബാ​സി​ത് ക​ല്ലാ​യി​ല്‍, സ​ഹീ​ര്‍ കോ​ട്ട​യം, മു​ഹ്സി​ന്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട്, സ​ക്കീ​ന അ​ബ്ദു​ല്ല, ഷ​റീ​ന്‍ വേ​ങ്ങേ​രി, സ​ന ന​സീം, ന​ജ്‌​ല ന​ജീ​ബ്, മ​ഖ്ബൂ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ്, താ​ഹി​ര്‍, നി​സ്താ​ര്‍ ക​ള​മ​ശ്ശേ​രി, ഇ.​കെ. ഫ​ഹ​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളു​ടെ അ​സി.​ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍മാ​രാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. സ്വാ​ഗ​ത​സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​ര​ണ യോ​ഗം പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ യോ​ഗം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    എ​ക്സ്പാ​റ്റ്സ് സ്പോ​ര്‍ടി​വ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ല്‍ ഗ​ഫൂ​ര്‍ എ.​ആ​ര്‍, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി, താ​സീ​ന്‍ അ​മീ​ന്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​സ്പ​യ​ര്‍ സോ​ണി​ലെ വാം ​അ​പ്പ് ഫീ​ല്‍ഡി​ലാ​ണ്‌ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി സ്പോ​ര്‍ട്സ് മീ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ക. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക വൈ​വി​ധ്യം വി​ളി​ച്ചോ​തു​ന്ന മാ​ര്‍ച്ച് പാ​സ്റ്റും മീ​റ്റി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ക്കും. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് ടൂ​ര്‍ണ​മെ​ന്റു​ക​ളി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​യി മ​ത്സ​രി​ച്ച കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ള്‍ക്കാ​യി അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന -സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​മു​ഖ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും.

