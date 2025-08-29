Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    date_range 29 Aug 2025 7:26 AM IST
    വാ​രാ​ന്ത്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ

    വാ​രാ​ന്ത്യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ
    ദോ​ഹ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​യ​ർ

    വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ൾ, സു​ഗ​ന്ധ​ദ്ര​വ്യ​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു​ക്കി 'ദോ​ഹ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​യ​ർ' ക​താ​റ ക​ൾ​ച​റ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 13വ​രെ തു​ട​രും. ക​ഫ​റ്റീ​രി​യ​ക​ളും ഫു​ഡ് കി​യോ​സ്‌​ക്കു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. രാ​ത്രി 12 മ​ണി​വ​രെ തു​റ​ന്നു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കും.

    ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​യ​ന വ​ർ​ഷാ​രം​ഭ​ത്തി​ന് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി ര​സ​ക​ര​മാ​യ കാ​ർ​ട്ടൂ​ൺ ക​ഥാ​പാ​ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, ശാ​സ്ത്ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ, കാ​യി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​രു​ക്കി വെ​സ്റ്റ് വാ​ക്കി​ലെ ബാ​ക്ക് ടു ​സ്കൂ​ൾ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 30 വ​രെ തു​ട​രും. വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യാ​ണ് പ്ര​വൃ​ത്തി​സ​മ​യം.

