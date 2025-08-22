Begin typing your search above and press return to search.
    22 Aug 2025 10:58 AM IST
    22 Aug 2025 10:58 AM IST

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍

    ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​നാ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​ന്നി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്ക​ണം -പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍
    പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘പൗ​രാ​വ​കാ​ശം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ ടേ​ബി​ള്‍ ടോ​ക്ക് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഹ​നി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ൾ അ​തി​നെ​തി​രെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​ള്ള പോ​രാ​ട്ടം ഉ​ണ്ടാ​വ​ണ​മെ​ന്ന് പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഖ​ത്ത​റി​ലെ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​നാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ടേ​ബി​ൾ ടോ​ക്ക് നു​ഐ​ജ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി ഹാ​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​ന്ന​ത്.

    പൗ​രാ​വ​കാ​ശം പോ​ലും വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും അ​ത്ത​ര​മൊ​രു ദൗ​ത്യ​നി​ര്‍വ​ഹ​ണ​ത്തി​നാ​യി മു​ന്നി​ട്ടി​റ​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നൊ​പ്പം ഓ​രോ പൗ​ര​നും അ​ണി​ചേ​ര​ണ​മെ​ന്നും ‘പൗ​രാ​വ​കാ​ശം ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യം’ ടേ​ബി​ള്‍ ടോ​ക്കി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ര്‍ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ന​മു​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം പൊ​രു​തി നേ​ടി​യ​താ​ണ്‌. ഗാ​ന്ധി​ജി വി​ഭാ​വ​നം ചെ​യ്ത പേ​ടി​യി​ല്ലാ​തെ തൊ​ഴി​ല്‍ ചെ​യ്യാ​നും ജീ​വി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം ഓ​രോ പൗ​ര​നും ല​ഭ്യ​മാ​വ​ണം. ഏ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ല്‍ അ​ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടാ​ലും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട​ണം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന ഉ​റ​പ്പു ന​ല്‍കു​ന്ന മൗ​ലി​ക അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​പ്പെ​ട​ണം. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വി​ഭ​ജി​ച്ചും അ​ഭി​പ്രാ​യ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി​യും സ്വ​ത​ന്ത്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ത​ള​ർ​ത്തി​യും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ന​ട​ത്തി​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​ഹ​ത്താ​യ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ സ​ങ്കു​ചി​ത സ്വേ​ച്ഛാ​ധി​പ​ത്യ​മാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ ന​ട​ക്കു​ന്ന നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ മ​ത​നി​ര​പേ​ക്ഷ ക​ക്ഷി​ക​ള്‍ ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി ചെ​റു​ത്തു​തോ​ൽ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ടേ​ബി​ള്‍ ടോ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​ര്‍. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്‍കാ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ​റ​ഫ് ന​ന്ന​മു​ക്ക്, കെ.​എം.​സി.​സി അ​ല്‍ഖോ​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷം​സു​ദ്ദീ​ന്‍ ചെ​മ്പ​ന്‍, പ്ര​വാ​സി കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ന്‍ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ര്‍ മ​ഷ്ഹൂ​ദ് തി​രു​ത്തി​യാ​ട്, യൂ​ത്ത്ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബി​ന്‍ഷാ​ദ് പു​ന​ത്തി​ല്‍, വ​ണ്‍ ഇ​ന്ത്യ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ ഷാ​ജി ഫ്രാ​ന്‍സി​സ്, പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ​ലി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. ന​ജീ കൊ​ല്ലം, അ​യ്യൂ​ബ് പെ​രു​മാ​തു​റ, അ​നീ​സ് മ​ല​പ്പു​റം എ​ന്നി​വ​ര്‍ ച​ര്‍ച്ച​യി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പ്ര​വാ​സി വെ​ൽ​ഫെ​യ​ര്‍ സം​സ്ഥാ​ന വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​നീ​സ് മാ​ള മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. മ​ഖ്ബൂ​ല്‍ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

