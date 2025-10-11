Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightവെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 11:22 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 11:22 AM IST

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം

    text_fields
    bookmark_border
    പാ​രി​സി​ൽ ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു
    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം
    cancel
    camera_alt

    പാ​രി​സി​ൽ ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി 

    ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​ത് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും സ്ഥി​ര​ത​ക്കും വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ ബി​ൻ ജാ​സിം ആ​ൽ​ഥാ​നി. 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര ഫ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ദ്വി​രാ​ഷ്ട്ര പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ടം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ധാ​ര​ണ​യാ​യ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ, ഗ​സ്സ മു​ന​മ്പി​ലെ​യും അ​ധി​നി​വേ​ശ ഫ​ല​സ്തീ​ൻ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് ​പാ​രി​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സാ​ധ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള യു.​എ​സ് പ​ദ്ധ​തി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചും തു​ട​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, അ​റ​ബ്, ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ യൂ​നി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ, സു​ര​ക്ഷാ ന​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഹൈ ​റെ​പ്ര​സ​ന്റേ​റ്റി​വ്, യൂ​റോ​പ്യ​ൻ ക​മീ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും യോ​ഗ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​സ്സ​യി​ലെ സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ നി​ല​യി​ലാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള യോ​ഗം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സ​മാ​ധാ​നം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഊ​ർ​ജം പ​ക​രും. ഗ​സ്സ വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ അ​മേ​രി​ക്ക മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​രു​ന്നു യോ​ഗ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ്യ അ​ജ​ണ്ട. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഉ​ട​ൻ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​ടു​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ക, ഗ​സ്സ​യി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യ സ​മാ​ധാ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നും വേ​ണ്ടി ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള ഏ​കോ​പ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചാ​ണ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന​ത്.

    മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ച് ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ

    ​ദോ​ഹ: ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച ഖ​ത്ത​റി​ന് ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജ​ർ​മ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സ്. ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന മു​ന്നേ​റ്റ​മാ​ണി​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ കാ​ത്തി​രു​ന്ന വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ൽ​വ​ന്നു, സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ന​ന്ദി അ​റി​യി​ക്കു​ന്നു -ഫ്രെ​ഡ​റി​ക് മെ​ർ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ലും സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​താ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​ലു​മാ​ണ് ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. 29 മി​ല്യ​ൺ യൂ​റോ​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. കൂ​ടാ​തെ, ഗ​സ്സ​യു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഈ​ജി​പ്തു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന് ജ​ർ​മ​നി ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലും ഹ​മാ​സും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​മാ​ധാ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി മ​ധ്യ​സ്ഥ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ ഖ​ത്ത​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ യു.​എ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ടോ​ണ​ൾ​ഡ് ട്രം​പ് ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് അ​റ​ബ്, മു​സ്‍ലിം ലോ​ക​ത്തി​നും ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​നും അ​യ​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കും പ്ര​ധാ​ന ദി​വ​സ​മാ​ണ്. ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​നം സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ഞ​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച ഖ​ത്ത​ർ, ഈ​ജി​പ്ത്, തു​ർ​ക്കി​യ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് ന​ന്ദി പ​റ​യു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ceasefireQatar Newsgulf news malayalam
    News Summary - We must ensure that the ceasefire agreement is fully implemented
    Similar News
    Next Story
    X