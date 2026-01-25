Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 12:40 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 12:40 PM IST

    വ​യ​നാ​ട് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് -2026 സ​മാ​പി​ച്ചു

    വ​യ​നാ​ട് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് -2026 സ​മാ​പി​ച്ചു
    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വ​യ​നാ​ട് കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച വ​യ​നാ​ട് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് -2026 ആ​വേ​ശോ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ വ​യ​നാ​ട​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ താ​ര​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ല്ല​യി​ലെ നാ​ല് ബ്ലോ​ക്കു​ക​ളെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് നാ​ല് ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​ത്. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ യു​നൈ​റ്റ​ഡ് എ​ഫ്.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി സു​ൽ​ത്താ​ൻ​സ് എ​ഫ്.​സി വ​യ​നാ​ട് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് -2026 വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    ടോ​പ് സ്കോ​റ​റാ​യി ശ​രി​ക് റോ​ഷ​ൻ, ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യി ദി​ൽ​ഷാ​ദ്, മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യി സ​ലിം, എ​മേ​ർ​ജി​ങ് പ്ല​യ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ എ​ന്നി​വ​രെ അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു. വ​യ​നാ​ട് കൂ​ട്ടം ഖ​ത്ത​ർ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ റ​യീ​സ് അ​ലി, അ​ൻ​വ​ർ സാ​ദ​ത്ത്, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ, നൗ​ഫ​ൽ ത​ല​പ്പു​ഴ, സ​ക​രി​യ, ഗു​ൽ​ഷാ​ദ്, സു​ധീ​ർ​ബാ​ബു, ജി​ഷ എ​ൽ​ദോ, അ​ബ്ദു​ൽ മു​ജീ​ബ്, ആ​ഷി​ഫ്, നി​ബു ഇ​ബ്രാ​ഹിം, നൗ​ഫ​ൽ അ​ര​ഞ്ഞോ​ണ, മു​നീ​ർ കോ​ട്ട​ത്ത​റ, ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ന​സ്, ശി​ഹാ​ബ്, നി​സാം, സി​റാ​ജ്, ര​ജി​ത്കു​മാ​ർ, റാ​ഷി​ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

