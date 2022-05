cancel camera_alt ദോ​ഹ ജ്വ​ല്ല​റി ആ​ൻ​ഡ്​​ വാ​ച്ച​സ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ആ​ൽ​ഥാ​നി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​റി‍െൻറ മു​റ്റ​ത്തെ ആ​ഭ​ര​ണ, വാ​ച്ച്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ കൊ​ടി​യേ​റി. ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 500ഓ​ളം ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ദോ​ഹ ജ്വ​ല്ല​റി ആ​ൻ​ഡ്​​ വാ​ച്ച​സ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ ആ​ൽ​ഥാ​നി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

ദോ​ഹ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം 14 വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കും. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​നു​ശേ​ഷം, പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ന​ഗ​രി​യി​​ലെ ഖ​ത്ത​രി, രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഖ​ത്ത​രി ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രു​ടെ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും അ​ദ്ദേ​ഹം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. മ​ന്ത്രി​മാ​ർ, ശൈ​ഖു​മാ​ർ, വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​യ​ത​ന്ത്ര പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ, വ്യാ​പാ​ര-​വ്യ​വ​സാ​യ പ്ര​മു​ഖ​ർ, ക​മ്പ​നി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന ബോ​ളി​വു​ഡ്​ താ​രം ആ​ലി​യ ഭ​ട്ട്​ • അ​ത്യാ​ഡം​ഭ​ര പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം

വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ആ​ഭ​ര​ണ ഡി​സൈ​ന​ർ​മാ​രും, നി​ർ​മാ​താ​ക്ക​ളും വി​ൽ​പ​ന​ക്കാ​രു​മെ​ല്ലാം അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന ഡി.​ജെ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​ഇ​യു​ടെ 18ാമ​ത്​ പ​തി​പ്പി​നാ​ണ്​ ദോ​ഹ എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​​ ക​ൺ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ വേ​ദി​യാ​വു​ന്ന​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഡി​സൈ​ൻ മു​ത​ൽ, ക്ലാ​സി​ക്ക​ൽ രീ​തി​ക​ളി​ലേ​തു വ​രെ അ​ത്യാ​ഡം​ബ​ര ഡി​സൈ​നു​ക​ളു​ടെ വി​പു​ല​ശേ​ഖ​ര​വു​മാ​യാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ദോ​ഹ വേ​ദി​യാ​വു​ന്ന​ത്. 19 പ്ര​​മു​​ഖ ഖ​​ത്ത​​രി ഡി​​സൈ​​ന​​ർ​​മാ​​രും എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ലു​ണ്ട്. അ​ൽ​ഫ​ർ​ദാ​ൻ, അ​ലി ബി​ൻ​അ​ലി ല​ക്ഷ്വ​റി, അ​ൽ മാ​ജി​ദ്​ ജ്വ​ല്ല​റി, അ​ൽ മു​ഫ്ത​ഹ്, അ​മി​രി ജെം​സ്, ബ്ലൂ ​സ​ലൂ​ൺ, ബ​വി​ൽ​ഗ​രി, ഫി​ഫ്​​റ്റി വ​ൺ ഈ​സ്റ്റ്, ലൂ​യി വി​റ്റ​ൺ എ​ന്നീ പ്ര​ധാ​നി​ക​ളാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലെ ആ​ക​ർ​ഷ​കം. ലോ​ക​ക​പ്പി‍െൻറ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രി​ൽ ഒ​രാ​ളാ​യ അ​ൽ മാ​ജി​ദി‍െൻറ ലോ​ക​ക​പ്പ്​ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ സ്​​പെ​ഷ​ൽ ക​ല​ക്​​ഷ​നും പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. www.djwe.qa എ​ന്ന വെ​ബ്​​സൈ​റ്റ്​ വ​ഴി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ 12 വ​രെ ഉ​ച്ച ​12 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യും, 13 വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല്​ മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 10 വ​രെ​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​വേ​ശ​നം. അ​വ​സാ​ന ദി​ന​മാ​യ ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച 12 മു​ത​ൽ 10 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും.ദോ​ഹ മെ​ട്രോ റെ​ഡ്​​ലൈ​നി​ൽ ഡി.​ഇ.​സി.​സി സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്നും എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്താം. താ​ര​മാ​യി ആ​ലി​യ ഭ​ട്ട്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ച്ച ദോ​ഹ ജ്വ​ല്ല​റി ആ​ൻ​ഡ്​ വാ​ച്ച​സ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ‍െൻറ ആ​ദ്യ ദി​ന​ത്തി​ൽ താ​ര​മാ​യി ബോ​ളി​വു​ഡ്​ സൂ​പ്പ​ർ​താ​രം ആ​ലി​യ ഭ​ട്ട്. ആ​റു ദി​നം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി‍െൻറ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു ആ​ലി​യ ഭ​ട്ട്. ​​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന ന​ഗ​രി​യി​ലെ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും വി​വി​ധ പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളും അ​വ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വ​ലി​യ​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ജ്വ​ല്ല​റി ആ​ൻ​ഡ്​​ വാ​ച്ച​സ്​ എ​ക്സി​ബി​ഷ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വ​ലി​യ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ സ​ഹ​മ​ന്ത്രി വി. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ലോ​ക​ത്തി‍െൻറ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​യി 500ഓ​ളം ബ്രാ​ൻ​ഡു​ക​ളും 65 പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും ഖ​ത്ത​റി​നും മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ സ്വ​ന്തം പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ളു​ള്ള​ത്. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക്​ ന​ട​ന്ന ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഡോ. ​ദീ​പ​ക്​ മി​ത്ത​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ രം​ഗ​ത്തെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ നൂ​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ഴ​ക്ക​മു​ള്ള പാ​ര​മ്പ​ര്യം കൂ​ടി പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ​വ​ലി​യ​ൻ. Show Full Article

