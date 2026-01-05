Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം; അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ബി​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ബ്ലി​ക് ക്ലീ​ൻ​ലി​നെ​സ്സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് നീ​ല ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ബി​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്
    മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം; അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ബി​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    ​ദോ​ഹ: മാ​ലി​ന്യ​സം​സ്ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ നീ​ല നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ബി​ന്നു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ണ​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ​യും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ പ​ബ്ലി​ക് ക്ലീ​ൻ​ലി​നെ​സ്സ് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ൽ 6,691 നീ​ല ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​യു​ടെ ഉ​റ​വി​ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ത​രം​തി​രി​ക്കാ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​തു​വ​ഴി പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    ലോ​ഹ​ങ്ങ​ൾ, പേ​പ്പ​ർ, പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, ഗ്ലാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ പു​ന​രു​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളോ മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളോ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ​നീ​ല ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണാ​വ​ശി​ഷ്ട​ങ്ങ​ൾ, മ​റ്റ് ജൈ​വ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കാ​ൻ ​ഗ്രേ ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2025 ന​വം​ബ​റി​ൽ മാ​ത്രം അ​ൽ റ​യ്യാ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ 667 എ​ണ്ണം നീ​ല, ഗ്രേ ​നി​റ​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ണ്ടെ​യ്ന​റു​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. സൗ​ത്ത് മു​റൈ​ഖ്, അ​ൽ വാ​ബ്, റൗ​ദ​ത്ത് അ​ബ അ​ൽ ഹി​റാ​ൻ, ഗ​റാ​ഫ​ത്ത് അ​ൽ റ​യ്യാ​ൻ, ഫ​രീ​ജ് അ​ൽ സു​ഡാ​ൻ, ഫെ​രീ​ജ് അ​ൽ മു​ർ​റ എ​ന്നീ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഇ​വ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ​2019-ൽ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ ഈ ​പ​ദ്ധ​തി, 2022-ലെ ​ഫി​ഫ ലോ​ക​ക​പ്പോ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ൾ, ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ സെ​ന്റ​ർ, ബാ​ങ്കു​ക​ൾ, പ​ബ്ലി​ക് പാ​ർ​ക്കു​ക​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വീ​ട്ടു​ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ബോ​ധ​വ​ൽ​ക്ക​ര​ണ ക്ലാ​സു​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ക്യു.​ആ​ർ കോ​ഡ് സം​വി​ധാ​ന​മു​ള്ള ബി​ന്നു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ലി​ന്യം എ​ങ്ങ​നെ ത​രം​തി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ​പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും സു​സ്ഥി​ര​മാ​യ മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ​ത്തി​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണം അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൽ ഉ​റ​വി​ട​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ത​ന്നെ ത​രം​തി​രി​ച്ച് സം​സ്ക​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ, സു​സ്ഥി​ര മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണം, പ​രി​സ്ഥി​തി സം​ര​ക്ഷ​ണം, സ​മൂ​ഹ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം എ​ന്നി​വ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി മ​ന്ത്രാ​ല​യം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    ഖ​ത്ത​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ വി​ഷ​ൻ 2030ന് ​അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി, അ​സം​സ്കൃ​ത വ​സ്തു​ക്ക​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് കു​റ​യ്ക്കു​ക, മാ​ലി​ന്യ സം​സ്ക​ര​ണ ചെ​ല​വു​ക​ൾ കു​റ​യ്ക്കു​ക, പു​ന​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ വ്യ​വ​സാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​വ​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​ത​ക്ക് സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

