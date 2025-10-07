വാരിയേഴ്സ് എഫ്.സി ലെജൻഡ്സ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ്: എം.ബി.എസ്.ടി ഖത്തർ ജേതാക്കൾtext_fields
ദോഹ: ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കിടയിലെ പ്രമുഖ ഫുട്ബാൾ ക്ലബായ വാരിയേഴ്സ് എഫ്.സി ആദ്യമായി നടത്തിയ ലെജൻഡ്സ് ടൂർണമെന്റിന്റെ ആവേശകരമായ ഫൈനലിൽ എം.ബി.എസ്.ടി ഖത്തർ ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു ഗോളിന് ഡാറ്റാപ്ലസ് എഫ്.സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി പ്രഥമ കപ്പ് ഉയർത്തി.
ഫൈനൽ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി നടന്ന മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള മത്സരത്തിൽ യു.കെ എഫ്.സി പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൗട്ടിലൂടെ ഖത്തർ മാസ്റ്റേഴ്സിനെ തോൽപിച്ചു. ഒക്ടോബർ മൂന്നിന് വക്റയിലെ ജെംസ് ഗ്രൗണ്ടിൽ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ ഗാലറിയിൽ ആവേശകരമായ ടൂർണമെന്റ് കൊടിയിറങ്ങിയത്.
കുട്ടികൾക്കായി നാല് ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത ജൂനിയർ കപ്പ് ടൂർണമെന്റിൽ ടിക്കിസ്റ്റ എഫ്.സിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് സ്പോർട്സ് സെന്റർ വിജയികളായി.
ഖത്തറിലെ എട്ട് പ്രശസ്ത ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത് ലീഗ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ യു.ഡി.എസ്.ടി ഗ്രൗണ്ടിൽ സെപ്റ്റംബർ 19നാണ് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ചത്. റേഡിയോ ആർ.ജെ അഷ്ടമി നേതൃത്വം നൽകിയ സമാപന ചടങ്ങിൽ അബ്ദുൽ അസീസ് ക്യു.എഫ്.എ, മസൂദ് ചാലിയാർ, ഷഹീദ് നബീന (എം.ബി.എസ്.ടി), ഷൈജിത്ത് ജിറ്റ്കോ പ്ലാന്റ് ഹയർ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ടൂർണമെന്റിന് പിന്തുണ നൽകിയ എല്ലാ സ്പോൺസർമാരെയും ആദരിച്ചു. നജീബിനെ ടൂർണമെന്റിലെ മികച്ച കളിക്കാരനായും ജമാലിനെ മികച്ച പ്രതിരോധക്കാരനായും അഷ്റഫിനെ മികച്ച ഗോൾ കീപ്പറായും തിരഞ്ഞെടുത്തു. ടോപ് സ്കോറർ അവാർഡ് സതീശനും ഹാരിസും പങ്കിട്ടു.
