    7 Oct 2025 11:44 AM IST
    7 Oct 2025 11:44 AM IST

    വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: എം.​ബി.​എ​സ്.​ടി ഖ​ത്ത​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്: എം.​ബി.​എ​സ്.​ടി ഖ​ത്ത​ർ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മ​ന്റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ എം.​ബി.​എ​സ്.​ടി ഖ​ത്ത​ർ

    ദോ​ഹ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക്ല​ബാ​യ വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്‌.​സി ആ​ദ്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ ലെ​ജ​ൻ​ഡ്സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ എം.​ബി.​എ​സ്.​ടി ഖ​ത്ത​ർ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് ഡാ​റ്റാ​പ്ല​സ് എ​ഫ്‌.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി പ്ര​ഥ​മ ക​പ്പ് ഉ​യ​ർ​ത്തി.

    ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​കെ എ​ഫ്.​സി പെ​നാ​ൽ​റ്റി ഷൂ​ട്ടൗ​ട്ടി​ലൂ​ടെ ഖ​ത്ത​ർ മാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് വ​ക്റ​യി​ലെ ജെം​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ തി​ങ്ങി​നി​റ​ഞ്ഞ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത്.

    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നാ​ല് ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ജൂ​നി​യ​ർ ക​പ്പ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ടി​ക്കി​സ്റ്റ എ​ഫ്‌.​സി​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സ് സ്പോ​ർ​ട്സ് സെ​ന്റ​ർ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി.

    ഖ​ത്ത​റി​ലെ എ​ട്ട് പ്ര​ശ​സ്ത ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് ലീ​ഗ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ യു.​ഡി.​എ​സ്.​ടി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 19നാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. റേ​ഡി​യോ ആ​ർ.​ജെ അ​ഷ്ട​മി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി​യ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ക്യു.​എ​ഫ്.​എ, മ​സൂ​ദ് ചാ​ലി​യാ​ർ, ഷ​ഹീ​ദ് ന​ബീ​ന (എം.​ബി.​എ​സ്.​ടി), ഷൈ​ജി​ത്ത് ജി​റ്റ്കോ പ്ലാ​ന്റ് ഹ​യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ എ​ല്ലാ സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​രെ​യും ആ​ദ​രി​ച്ചു. ന​ജീ​ബി​നെ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​ര​നാ​യും ജ​മാ​ലി​നെ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​രോ​ധ​ക്കാ​ര​നാ​യും അ​ഷ്‌​റ​ഫി​നെ മി​ക​ച്ച ഗോ​ൾ കീ​പ്പ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ടോ​പ് സ്കോ​റ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് സ​തീ​ശ​നും ഹാ​രി​സും പ​ങ്കി​ട്ടു.

