Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    23 Jan 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    23 Jan 2026 10:34 AM IST

    അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ; വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ത​ണു​പ്പും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും തു​ട​രും

    അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ; വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ത​ണു​പ്പും ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റും തു​ട​രും
    ദോ​ഹ: വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം ത​ണു​പ്പും കാ​റ്റും നി​റ​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​ച്ചു. നേ​രി​യ പൊ​ടി​പ​ട​ല​വും, ശ​ക്ത​മാ​യ കാ​റ്റി​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. വാ​രാ​ന്ത്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 12 ഡി​ഗ്ര​യും കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 22 ഡി​ഗ്ര​യും ആ​യി​രി​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച പ​ക​ൽ താ​ര​ത​മ്യേ​ന ത​ണു​പ്പു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ചി​ല പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ത​ണു​പ്പ് അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം അ​റി​യി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.ശ​നി​യാ​ഴ്ച ആ​കാ​ശം മേ​ഘാ​വൃ​ത​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ വ​ട​ക്ക​ൻ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​ട​ക്കി​ടെ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വി​ഭാ​ഗം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​ക്കി.

    TAGS:warningsweather newsgulf news malayalam
    News Summary - Warnings: Cold and strong winds to continue through the weekend
