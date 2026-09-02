Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് കെ​ണി​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ​രു​ത്: മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    text_fields
    bookmark_border
    വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് കെ​ണി​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ​രു​ത്: മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    cancel

    ദോ​ഹ: തൊ​ഴി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും വ്യാ​ജ റി​ക്രൂ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ജാ​ഗ്ര​താ നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി തൊ​ഴി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​ത്ത സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ സ​ജീ​വ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്ത​രം കെ​ണി​ക​ളി​ൽ വീ​ഴ​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    വ്യാ​ജ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കോ അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കോ പ​ണം ന​ൽ​ക​രു​ത്.സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക. അ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നോ മു​മ്പ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ല​വി​ലു​ണ്ടോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - warning on fake recruitment
    Next Story
    X