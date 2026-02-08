Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    8 Feb 2026 11:00 AM IST
    Updated On
    8 Feb 2026 11:00 AM IST

    വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്

    വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്
    ദോ​ഹ: റീ​ഫ​ണ്ട് തു​ക​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി. വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ സ്വ​കാ​ര്യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​ക്ക​ലാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ കെ​ണി​യി​ൽ വീ​ഴ​രു​തെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    അ​ത്ത​രം വ്യാ​ജ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കു​ക​യോ, ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ലി​ങ്കു​ക​ളി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക​യോ, വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മോ നി​കു​തി സം​ബ​ന്ധ​മോ ആ​യ മ​റ്റു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കി​ടു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. ഔ​ദ്യോ​​ഗി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദ​രീ​ബ ടാ​ക്സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ മാ​ത്രം ആ​ശ്ര​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ജ​ന​റ​ൽ ടാ​ക്സ് അ​തോ​റി​റ്റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

