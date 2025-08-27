Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 27 Aug 2025 2:14 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Aug 2025 2:14 PM IST

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു -അൽ മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ അ​ൻ​സാ​രി

    ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു -അൽ മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ അ​ൻ​സാ​രി
    ദോ​ഹ: ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലും ബ​ന്ദി​ക​ളു​ടെ മോ​ച​ന​വു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​റി​ൽ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ഉ​പ​ദേ​ഷ്ടാ​വും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വ​ക്താ​വു​മാ​യ ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി. ഗ​സ്സ​യി​ൽ വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തോ​ട് ക​ഴി​ഞ്ഞ​യാ​ഴ്ച ഹ​മാ​സ് പോ​സി​റ്റി​വാ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ. യു​ദ്ധ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം ഖ​ത്ത​റും ഈ​ജി​പ്തും യു.​എ​സു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക് മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ര​ണ്ട് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലു​ക​ൾ​ക്ക് ധാ​ര​ണ​യാ​യെ​ങ്കി​ലും, തു​ട​ർ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല.

    മ​ധ്യ​സ്ഥ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച 60 ദി​വ​സ​ത്തെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ലി​ൽ ത​ട​വു​കാ​രെ​യും ബ​ന്ദി​ക​ളെ​യും കൈ​മാ​റു​ക​യും ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ സേ​ന​യെ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​ണ് പു​തി​യ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ഫ​ല​സ്തീ​നി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. ഞ​ങ്ങ​ൾ ഇ​സ്രാ​യേ​ലി​ന്റെ മ​റു​പ​ടി​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് -ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് ഡോ. ​മാ​ജി​ദ് അ​ൽ അ​ൻ​സാ​രി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന​ക​ൾ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, ഖാ​ൻ യൂ​നു​സി​ലെ അ​ൽ നാ​സ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ഈ ​ആ​ക്ര​മ​ണം, ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കെ​തി​രെ ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന ന​ട​ത്തി​യ ഹീ​ന​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ ന​ഗ്ന​മാ​യ ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സം​ര​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​ക​ണം. മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ-​സ​ന്ന​ദ്ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും ല​ക്ഷ്യം​വെ​ച്ചു​ള്ള അ​ധി​നി​വേ​ശ സേ​ന​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​തി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ശി​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു.

