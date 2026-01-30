Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഭി​ന്ന​ശേ​ഷി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 30 Jan 2026 2:58 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Jan 2026 2:58 PM IST

    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വൗ​ച്ച​ർ: അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    2025 -26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ച് 26ന് ​രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം
    ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വൗ​ച്ച​ർ: അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    cancel

    ദോ​ഹ: ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ) അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​യ​തി​ക​ൾ ഖ​ത്ത​ർ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. 2025 -26 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ മാ​ർ​ച്ച് 26ന് ​രാ​വി​ലെ 11 മ​ണി​ക്ക് മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം.

    നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്ക് ശേ​ഷം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തേ​സ​മ​യം, 2026-27 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഏ​പ്രി​ൽ 12 മു​ത​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള​തും വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള സ്‌​പെ​ഷ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഇ​ൻ​ക്ലൂ​സി​വ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റും സം​യു​ക്ത​മാ​യാ​ണ് ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വൗ​ച്ച​ർ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​ഭാ​വ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് മൂ​ന്ന് ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വൗ​ച്ച​റു​ക​ളാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക.​ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വൈ​ക​ല്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​ർ, ​കേ​ൾ​വി പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള​വ​ർ, ​ശാ​രീ​രി​ക -ച​ല​ന പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള​വ​ർ, ​കാ​ഴ്ച പ​രി​മി​തി​യു​ള്ള​വ​ർ,

    ​ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​ർ, ​ഓ​ട്ടി​സം സ്പെ​ക്ട്രം ഡി​സോ​ർ​ഡ​ർ ബാ​ധി​ച്ച​വ​ർ​ തു​ട​ങ്ങി​യ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഈ ​വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ത​ന്നെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Vouchers for Disadvantaged Students: Applications invited
    Similar News
    Next Story
    X