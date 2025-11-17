Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 9:48 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 9:48 AM IST

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി

    വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി
    പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ഹെ​ൽ​പ്

    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി. 0471-2551965 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാം. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മ​യം രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തു മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് ഏ​ഴു​വ​രെ​യാ​ണ് കോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക. overseaselectorsir26@gmail.com എ ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​​ലി​ലേ​​ക്കും സം​​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ക്കാം.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​​സ്ഥാ​​ന​ത്ത്​ 1.84 കോ​ടി പേ​​ർ​ക്ക്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​​ഷ​ൻ ഫോ​റം വി​​ത​ര​ണം ചെ​​യ്ത​താ​​യി മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഓ​ഫി​സ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. മൊ​ത്തം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ 66.27 ശ​ത​മാ​നം വ​രു​മി​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും ഫോ​റം വി​​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. ജോ​ലി, പ​ഠ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ൽ നാ​ട്ടി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​യി ര​ണ്ട് വ​ഴി​ക​ളാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്. വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ത്തി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഫോ​റം വി​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​വ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വ​ഴി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു ന​ൽ​കാം എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​ദ്യ​ത്തെ വ​ഴി. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ വ​ഴി ഫോ​റം ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച് അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഉ​ണ്ട്. വീ​​ട് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന ബൂ​​ത്ത് ലെ​​വ​​ൽ ഓ​​ഫി​​സ​​ർ​​മാ​​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) രേ​​ഖ​​ക​​ളും ഫോ​​റ​​ങ്ങ​​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നോ​​ട്ടീ​​സു​​ക​​ളോ അ​​റി​​യി​​പ്പു​​ക​​ളോ സ​​മ​​യ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​യി കൈ​​പ്പ​​റ്റാ​​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. പ്ര​വാ​സി​ക​ളി​ൽ പ​​ല​​രു​​ടെ​​യും ഇ​​ന്ത്യ​​യി​​ലെ വി​​ലാ​​സം മാ​​റാ​ൻ ഇ​ട​യു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ സ​ഥ​ല​ത്ത് വോ​ട്ടും പു​തി​യ സ​ഥ​ല​ത്ത് താ​മ​സ​വു​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​രും തു​ട​ങ്ങി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വി​വി​ധ പ്ര​യാ​സ​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കാ​ൾ സെ​ന്റ​റി​ൽ വി​ളി​ച്ച് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഖ​ത്ത​റി​ൽ​ൽ വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്കു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​യ​ക​റ്റാ​നും ലി​സ്റ്റി​ല്‍ പേ​രു​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തി​ലും അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ള്‍ ശ​രി​യാ​ക്കാ​ന്ന​തി​ലു​മു​ള്ള സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ഡെ​സ്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നു​ഐ​ജ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി വെ​ല്‍ഫെ​യ​ര്‍ ഓ​ഫി​സി​ലാ​ണ്‌ ഇ​ന്‍ഫ​ര്‍മേ​ഷ​ന്‍ ഡെ​സ്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ക. എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മ​ണി​മു​ത​ല്‍ ഒ​മ്പ​തു മ​ണി വ​രെ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി സേ​വ​നം ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം. 33357011 എ​ന്ന വാ​ട്സ​പ്പ് ന​മ്പ​റി​ലും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണം ന​ട​ത്താം.

