Madhyamam
    Qatar
    11 Nov 2025 12:36 PM IST
    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; ജാ​ഗ്ര​താ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്

    വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം; ജാ​ഗ്ര​താ കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ഐ.​സി.​എ​ഫ്
    ദോ​ഹ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) പ്ര​വാ​സി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ (ഐ.​സി.​എ​ഫ്) ജാ​ഗ്ര​ത കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​ച​രി​ക്കും. 'പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നാ​ടി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ല്' എ​ന്ന​താ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​മേ​യം. ന​വം​ബ​ർ, ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ പ്ര​കി​യ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റം​ത​ള്ള​പ്പെ​ട്ട് പോ​ക​രു​ത്. നി​ല​വി​ലെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്, വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ മു​മ്പ് ഇ​ടം നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ങ്കി​ലും, ബൂ​ത്ത് ലെ​വ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ വീ​ട്ടി​ൽ വ​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​വി​ടു​ത്തെ താ​മ​സ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തു​ന്ന​തോ​ടെ മാ​ത്ര​മേ വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​വൂ.

    കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വ്, ജാ​ഗ്ര​താ​സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ, കാ​ൾ ചെ​യ്ൻ സി​സ്റ്റം, ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക‌് എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ഹ്മ​ദ് സ​ഖാ​ഫി പേ​രാ​മ്പ്ര​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന ഐ.​സി.​എ​ഫ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക്യാ​ബി​ന​റ്റ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ, ഐ.​സി.​എ​ഫ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ച്ച്.​ആ​ർ.​ഡി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ പ​റ​വ​ണ്ണ, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​റാ​ജ് ചൊ​വ്വ, നാ​ഷ​ന​ൽ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ശാ​ഹ് ആ​യ​ഞ്ചേ​രി, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് സ​ഖാ​ഫി പാ​ലൊ​ളി, അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം ഹാ​ജി പാ​പ്പി​നി​ശ്ശേ​രി, ജ​മാ​ൽ അ​സ്‌​ഹ​രി, കെ.​ബി. അ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി, വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

