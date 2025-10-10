Begin typing your search above and press return to search.
    10 Oct 2025 10:11 AM IST
    10 Oct 2025 10:11 AM IST

    അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ മ​സ്ജി​ദി​നു​നേ​രെ അ​തി​ക്ര​മം; അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം -ഖ​ത്ത​ർ

    ഖ​ത്ത​ർ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​പ​ല​പി​ച്ചു
    അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ മ​സ്ജി​ദി​നു​നേ​രെ അ​തി​ക്ര​മം; അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​നം -ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ മ​ന്ത്രി​യും കു​ടി​യേ​റ്റ​ക്കാ​രും അ​ൽ അ​ഖ്‌​സ മ​സ്ജി​ദി​ന്റെ കോം​പൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് അ​തി​ക്ര​മി​ച്ചു ക​യ​റി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​ർ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. ഇ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലം​ഘ​ന​വും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള മു​സ്ലീം വി​ശ്വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ളെ പ്ര​കോ​പി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കു​നേ​രെ​യും ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക, ക്രി​സ്ത്യ​ൻ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​നേ​രെ​യും ഇ​ത്ത​രം ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണം വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ​യും വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    ജ​റൂ​സ​ല​മും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സ​മൂ​ഹം ധാ​ർ​മി​ക​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണം.

    നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ മ​ത​പ​ര​മാ​യ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കാ​നും 1967ലെ ​അ​തി​ർ​ത്തി​ക​ളി​ൽ ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര രാ​ഷ്ട്രം സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പൂ​ർ​ണ അ​വ​കാ​ശം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ്വ​ത​ന്ത്ര പ​ല​സ്തീ​ൻ രാ​ഷ്ട്ര​ത്തി​ലും ജ​ന​ത​യു​ടെ നി​യ​മാ​നു​സൃ​ത അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ട് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

