    26 Nov 2025 6:53 AM IST
    26 Nov 2025 6:53 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി

    മൂ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു
    ആ​രോ​ഗ്യ നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം; സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി
    ​ദോ​ഹ: ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ​യും ന​ട​പ​ടി​യു​മാ​യി പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. ​ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹെ​ൽ​ത്ത് കെ​യ​ർ പ്ര​ഫ​ഷ​ൻ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് ര​ണ്ട് സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​യും മൂ​ന്ന് ആ​രോ​ഗ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ സ​സ്പെ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത​താ​യും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​പ​ര​വും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും വ​ള​രെ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ അ​വ​രു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ് പ​രി​ധി​യി​ൽ മാ​ത്രം ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ട​മ​യാ​ണ്. ഇ​ത് രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

