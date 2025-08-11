Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:02 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:02 AM IST

    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചു; മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ചു; മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    cancel

    ദോ​ഹ: ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ര​ക്ഷ​ണ നി​യ​മം ലം​ഘി​ച്ച​തി​ന് മൂ​ന്നു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന് ന​ൽ​കേ​ണ്ട സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ 30 ദി​വ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ വ്യ​വ​സാ​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. അ​ൽ ബ​ഹ്ർ അ​ൽ അ​ബ​യാ​ദ് ഫോ​ർ ട്രേ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഷി​പ്പി​ങ് സ​ർ​വി​സ​സ്, സി​ൽ​വ​ർ ഫൗ​ജി ഫോ​ർ എ​ലി​വേ​റ്റേ​ഴ്സ്, എം.​ബി.​ഐ ഫോ​ർ ഗ്ലാ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡെ​ക്കോ​ർ എ​ന്നീ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്.ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സം​ക്ഷ​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട 2008ലെ ​നി​യ​മം ന​മ്പ​ർ (8) ന്റെ 16ാം ​വ​കു​പ്പി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും ലം​ഘി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ വാ​ണി​ജ്യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​മെ​ന്നും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​ർ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:violationClosedconsumer protection lawQatar News
    News Summary - Violation of consumer protection law; three establishments ordered to close
    Similar News
    Next Story
    X