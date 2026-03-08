Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightവി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി...
    Qatar
    Posted On
    date_range 8 March 2026 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 1:04 PM IST

    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ മ​ജ് ലി​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ മ​ജ് ലി​സ്
    cancel
    camera_alt

    വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഇ​ഫ്താ​ർ മ​ജ് ലി​സ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്നിൽ സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹിക്കുന്നു

    ദോ​ഹ: സം​യു​ക്ത ജ​മാ​അ​ത്ത് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​മാ​അ​ത്ത് പ​രി​ധി​യി​ലെ ഏ​ഴു മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ചു സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഇ​ഫ്താ​ർ മ​ജ് ലി​സ് സ്നേ​ഹ​വി​രു​ന്ന് @26 സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും മ​ഹ​ല്ല് നി​വാ​സി​ക​ളും അ​ട​ക്കം 800 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത പ​രി​പാ​ടി ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ് തി​രു​വോ​ത്തി​ന്റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സ​ഫാ​രി മാ​ൾ എം.​ഡി സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വഹി​ച്ചു. വി​ല്ല്യാ​പ്പ​ള്ളി മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നാ​സ​ർ നീ​ലി​മ റ​മ​ദാ​ൻ സ​ന്ദേ​ശം കൈ​മാ​റി. ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​വി. നാ​സ​ർ, മ​യ്യ​ന്നൂ​ർ മ​ഹ​ല്ല് ഖാ​ദി ശ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി, ത​ണ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​ഇ​ദ്രീ​സ്, സാ​ഹി​ത്യ​കാ​ര​ൻ എം.​ടി. നി​ല​മ്പൂ​ർ, മു​ൻ കെ.​എം.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബ്ദു​നാ​സ​ർ നാ​ച്ചി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    അ​സ്മ​ഖ് സം​യു​ക്ത ജ​മാ​അ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ മാ​കൂ​ൽ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ബീ​ർ മേ​മു​ണ്ട, ക​ട​മേ​രി റ​ഹ്മാ​നി​യ അ​റ​ബി​ക് കോ​ള​ജ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഇ​സ്ഹാ​ഖ്, കെ.​എം.​സി.​സി കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​മ​ദ് ക​ട​മേ​രി, പി.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ ക​ന​വ​ത്ത്, പി.​എ. ത​ലാ​യി, മു​സ്ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് ര​ക്ഷ​ധി​കാ​രി​യാ​യ കെ.​എം. നാ​സ​ർ ഹാ​ജി, കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല ഹാ​ജി വ​ണ്ണാ​ന്റെ വി​ട, സ​ത്താ​ർ തു​ണ്ടി​യി​ൽ, ക​ക്കു​ള​ങ്ങ​ര ഇ​ബ്രാ​ഹിം, കെ.​പി. ഇ​ബ്രാ​ഹിം, ക​നി​വ് പ​ദ്ധ​തി ക​ൺ​വീ​നർ എം.​പി ഇ​ല്ല്യാ​സ്, അ​ലി​ഫ് വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​നൗ​ഷാ​ദ് ത​യ്യി​ൽ, വി.​എം.​ജെ ഖ​ത്ത​ർ ചാ​പ്റ്റ​ർ ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ഷം​സീ​ർ വെ​ങ്ക​പ്പെ​റ്റ എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

    ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭാ അം​ഗം അ​ബ്ദു റ​ഔ​ഫ് കൊ​ണ്ടോ​ട്ടി, കു​റ്റ്യാ​ടി മ​ണ്ഡ​ലം കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ബ്ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​ർ എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. എം.​കെ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ലി ഖി​റാ​അ​ത്തും സ​ൽ​മാ​ൻ മു​ണ്ടി​യാ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫൈ​സ​ൽ അ​രോ​മ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Villapally Muslim Jamaat Qatar Chapter Iftar Majlis
    Similar News
    Next Story
    X