വെനിസ്വേല: ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഖത്തർtext_fields
ദോഹ: വെനിസ്വേലയിലെ നിലവിലെ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ഖത്തർ. സംഘർഷ മേഖലയിൽ എല്ലാവരും സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സംഭാഷണത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പാത സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഖത്തർ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.
യു.എൻ ചാർട്ടറും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും പാലിച്ച് തർക്കങ്ങൾ സമാധാനപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്ന ഖത്തറിന്റെ പ്രതിബദ്ധത വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വാർത്തക്കുറിപ്പിൽ ആവർത്തിച്ചു.
വെനിസ്വേലയിൽ അടിയന്തരമായി സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്കായി ഏത് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളിലും സഹകരിക്കാൻ ഖത്തർ തയാറാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.
