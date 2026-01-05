Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 10:34 AM IST

    വെ​ന​ിസ്വേ​ല: ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ

    വെ​ന​ിസ്വേ​ല: ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ
    ദോ​ഹ: വെ​ന​ിസ്വേ​ല​യി​ലെ നി​ല​വി​ലെ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഖ​ത്ത​ർ. സം​ഘ​ർ​ഷ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ എ​ല്ലാ​വ​രും സം​യ​മ​നം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​ന്റെ​യും പാ​ത സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    ​യു.​എ​ൻ ചാ​ർ​ട്ട​റും അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ച് ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം വാ​ർ​ത്ത​ക്കു​റി​പ്പി​ൽ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ​

    വെ​ന​ിസ്വേ​ല​യി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി സ​മാ​ധാ​ന ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഏ​ത് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ലും സ​ഹ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഖ​ത്ത​ർ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:gulfnewsqatar​gulfnewsmalayalam
    News Summary - Venezuela: Qatar expresses concern
