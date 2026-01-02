Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 11:32 AM IST

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു​വ​ഹ​ക​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ന്

    ജ​നു​വ​രി​യി​ലെ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വ​സ്തു​വ​ഹ​ക​ളും ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ല​ത്തി​ന്
    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: സു​പ്രീം ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ എ​ക്സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ക്ഷ​ൻ ഡി​പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി മാ​സ​ത്തി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ലം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ, വീ​ടു​ക​ളും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും, ക​ന​ത്ത യ​ന്ത്ര​സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ, ഫ​ർ​ണി​ച്ച​റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ച​ര​ക്കു​ക​ൾ, ഫാ​ൻ​സി വാ​ഹ​ന ന​മ്പ​റു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ലേ​ല​ത്തി​ൽ വ​രു​ന്ന​ത്. കോ​ർ​ട്ട് സാ​താ​ത് ('Court Mzadat') എ​ന്ന മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി​യാ​ണ് ലേ​ലം ന​ട​ക്കു​ക.

    ലേ​ല ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സു​താ​ര്യ​വും നീ​തി​ന്യാ​യ വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും. ലേ​ലം ജ​നു​വ​രി നാ​ല്, അ​ഞ്ച് പ​ല ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ ഗൂ​ഗി​ൾ പ്ലേ ​സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ന്നോ ആ​പ്ൾ സ്റ്റോ​റി​ൽ നി​ന്നോ ഈ ​ആ​പ് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. ലേ​ല​ത്തി​ന് വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഓ​രോ വ​സ്തു​വി​ന്റെ​യും ഫോ​ട്ടോ​ക​ൾ, ക​ണ്ടീ​ഷ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്, ലേ​ലം തു​ട​ങ്ങു​ന്ന തു​ക എ​ന്നി​വ ആ​പ്പി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നും ബി​ഡ്ഡു​ക​ൾ വി​ളി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കൂ. പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ബി​സി​ന​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​ലേ​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്‌​ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​യി സു​പ്രീം ജു​ഡീ​ഷ്യ​റി കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പേ​ജു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം.

