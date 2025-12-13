Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightQatarchevron_rightവാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ...
    Qatar
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 12:25 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 12:25 PM IST

    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റും

    text_fields
    bookmark_border
    • പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    • വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക
    വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റും
    cancel

    ​ദോ​ഹ: രാ​ജ്യ​ത്തെ വാ​ഹ​ന ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ​മൂ​ല​മാ​യ മാ​റ്റം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. നി​ല​വി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​രം, രാ​ജ്യ​ത്തെ എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​ധു​നി​ക സ്മാ​ർ​ട് ട്രാ​ഫി​ക് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ര​വ​ധി ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ളി​ലാ​ണ് ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​കു​ക.

    ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ളു​ടെ ദൃ​ശ്യ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മാ​റ്റം ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ക. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം നി​ല​വി​ലു​ള്ള ന​മ്പ​റി​ന് മു​മ്പി​ൽ 'ക്യു' ​എ​ന്ന അ​ക്ഷ​രം ചേ​ർ​ക്കും.

    പി​ന്നീ​ട് ടി,​ആ​ർ എ​ന്നീ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ ഘ​ട്ടം ഘ​ട്ട​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കും. ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 13 മു​ത​ല്‍ 16 വ​രെ സൂം ​ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ വ​ഴി പ്ര​ത്യേ​ക ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് (ക്യു) ​എ​ന്ന അ​ക്ഷ​രം അ​നു​വ​ദി​ക്കും. പു​തി​യ വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ൻ​സി​ങ് സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പു​തു​ക്കി​യ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ഘ​ട്ടം. ഇ​വ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​യ ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ക്യു, ​ടി, ആ​ർ അ​ക്ഷ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    മൂ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത എ​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റു​ക​ൾ ക്യു ​അ​ക്ഷ​രം ചേ​ർ​ത്തു പു​തു​ക്കും. ഇ​തി​ന്റെ സ​മ​യ​ക്ര​മം പി​ന്നീ​ട് അ​റി​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    സ്വ​കാ​ര്യേ​ത​ര വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ് മാ​റ്റം പി​ന്നീ​ട് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. കേ​ണ​ൽ ഡോ. ​ജ​ബ​ർ ഹു​മൂ​ദ് ജ​ബ​ർ അ​ൽ ന​ഈ​മി, സ്റ്റാ​ഫ് കേ​ണ​ൽ അ​ലി ഹ​സ​ൻ അ​ൽ ക​അ​ബി എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vehiclesNumber Platesgulfnewsqatar​
    News Summary - Vehicle number plates will change
    Similar News
    Next Story
    X