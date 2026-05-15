    Qatar
    Posted On
    date_range 15 May 2026 11:32 AM IST
    Updated On
    date_range 15 May 2026 11:33 AM IST

    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ നയിക്കും; പ്ര​വാ​സി​ മലയാളികളും സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ൽ

    നി​യു​ക്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ വി.ഡി. സതീശന് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ യൂ​ത്ത് വി​ങ് സംഘടിപ്പിച്ച ആഘോഷ പരിപാടിയിൽനിന്ന്


    ദോ​ഹ: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് റി​സ​ൾ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തി​ന് പിന്നാലെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​രാ​മ​മി​ട്ട് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ കേ​ര​ളാ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഹൈ​ക്ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ വ​ര​വേ​റ്റ് ഖ​ത്ത​റി​ലെ മ​ല​യാ​ളി പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം. പ്രി​യ നേ​താ​വ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ അ​മ​ര​ക്കാ​ര​നാ​കു​ന്നു എ​ന്ന വാ​ർ​ത്ത പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ വ​ലി​യ ആ​വേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​ൻ​കാ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​നു​ഭാ​വി​ക​ളും. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ധു​രം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ക​യും കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് സ​ന്തോ​ഷം പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ക്രി​യാ​ത്മ​ക​മാ​യ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് പ​ല​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ദോ​ഹ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഐ​ഡി​യ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന ഇ​ൻ​കാ​സ് കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് ജ​ന​കീ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ് പ്രവർത്തകർ ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഐ.​സി.​ബി.​എ​ഫ് ഓ​ഫി​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും മാ​നേ​ജി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച 'മീ​റ്റ് ദ ​ലീ​ഡ​ർ' പ​രി​പാ​ടി​യി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് പ്ര​വാ​സി വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ച്ചു. വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ളു​മാ​യും സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യും ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യും പി​ന്തു​ണ​യും നേ​ടി​യെ​ടു​ത്താ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    നി​യു​ക്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രിയായി വി.​ഡി. സ​തീ​ശനെ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു പിന്നാലെ സ​ത്യ​പ്ര​തി​ജ്ഞാ ച​ട​ങ്ങി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കുമെന്ന് നി​ര​വ​ധി പേ​ർ പറഞ്ഞു. പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട നേ​താ​വ് അ​ധി​കാ​ര​മേ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​ത് വ​ലി​യൊ​രു സ്വ​പ്ന​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ല​രും പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു.

    നി​യു​ക്ത മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്ക് അ​ഭി​വാ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​പ്പി​ച്ച് യൂ​ത്ത് വി​ങ് ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​ർ വി​ജ​യ​ഭേ​രി ആഘോഷപരിപാടികൾ ന​ട​ത്തി. ഭാ​ര​ത് ടേ​സ്റ്റ് റെ​സ്റ്റാ​റ​ന്റിൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ കേ​ക്ക് മു​റി​ച്ച് മ​ധു​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ജം​നാ​സ് യൂ​സ​ഫ്, പ്ര​ശോ​ഭ് ന​മ്പ്യാ​ർ, ആ​നീ​സ് മ​ല​പ്പു​റം, നൗ​ഫ​ൽ ക​ട്ടു​പ്പാ​റ, റാ​ഫി കൊ​ല്ലം, മ​ഷി​ക്ക് മു​സ്ത​ഫ, സീ​തി​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് എ​ട​യ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​തം ന​ൽ​കി.

    TAGS:qatar dohaexpatriateGulf NewsVD Satheesan
    News Summary - V.D. Satheesan to Lead; expatriates Express Their Joy
