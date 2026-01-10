Begin typing your search above and press return to search.
    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ൻ പൂ​ച്ചെ​ണ്ട് ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദോ​ഹ: ഖ​ത്ത​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​സ്‍ലിം​ലീ​ഗ് ദേ​ശീ​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റും സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നും, മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. സൈ​നു​ൽ ആ​ബി​ദീ​ന്റെ വ​സ​തി​യി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി ഉ​ന്ന​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന അ​നി​യ​ന്ത്രി​ത​മാ​യ വി​മാ​ന​നി​ര​ക്കി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ശ​ക്ത​മാ​യി പോ​രാ​ടി ഒ​രു ന​ല്ല അ​ടി​ത്ത​റ യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​ടി​യെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും, അ​തി​ന് പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്ക് നി​ർ​വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യ ആ​ളു​ക​ളെ വോ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ കു​റി​ച്ചും ഇ​രു​നേ​താ​ക്ക​ളും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    TAGS:meetingsQatar Newsgulf news malayalamVD Satheesan
    News Summary - V.D. satheesan held a meeting with Zainul Abidin
