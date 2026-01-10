Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Qatar
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 9:04 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 9:04 AM IST

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി സ​തീ​ശ​ന് സ്വീ​ക​ര​ണം

    പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ കെ.​ബി.​എ​ഫ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം അംഗങ്ങൾ ​പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശന് മെമന്റോ നൽകുന്നു

    ദോ​ഹ: പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ദോ​ഹ​യി​ൽ എ​ത്തി. ഇ​ൻ​കാ​സ് ഖ​ത്ത​റി​ന്റെആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ലും മ​റ്റു സ്വീ​ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി.

    കേ​ര​ള ബി​സി​ന​സ് ഫോ​റം (കെ.​ബി.​എ​ഫ്) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച “മീ​റ്റ് ദ ​ലീ​ഡ​ർ” പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.കെ.​ബി.​എ​ഫ് ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ഹാ​ബ് ഷ​രീ​ഫ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷ​ഹീ​ൻ ഷാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷെ​ജി വ​ലി​യ​ക്ക​ത്ത് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ആ​ദ​ര​സൂ​ച​ക​മാ​യി കെ. ​ബി. എ​ഫ് സ​തീ​ശ​ന് മൊ​മ​ൻ്റൊ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    TAGS:qatar visitQatar NewsVD Satheesangulfnewsmalayalam
